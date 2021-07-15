На Донбассе двое военных получили ранения, один - боевое травмирование

Все они находятся в лечебном учреждении. Состояние их здоровья - удовлетворительное.

С начала этих суток, 15 июля, в зоне боевых действий на востоке Украины зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. В результате обстрелов двое военных получили ранения, один - боевое травмирование. Все они находятся в лечебном учреждении. Состояние их здоровья - удовлетворительное.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что вооруженные формирования РоSSийской Федерации вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Причепиловки.

В районе населенного пункта Новоалександровка враг применил противотанковые ракетные комплексы.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

О фактах нарушений со стороны роSSийско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ , применив установленный координационный механизм.

Как сообщалось, вчера роSSийско-оккупационные войска 13 раз обстреляли позиции ОС. В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние одного раненого - удовлетворительное, другого - средней тяжести.