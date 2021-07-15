Рада сделала шаг к введению электронной регистрации места жительства

Верховная Рада приняла за основу законопроект №5463 о введении декларативной модели регистрации места проживания через интернет.

В случае принятия документа во втором чтении место проживания можно будет зарегистрировать онлайн. ?Знадобиться всего 10 минут на регистрацию и сутки на обработку, сообщает пресс-служба парламента.

Законопроект предлагает сделать изменение места регистрации декларативным (уведомительным) - в "Операции" просто нужно будет указать адрес (для арендаторов потребуется согласие арендодателя).

Факт декларирования места жительства не будет основанием для вступления в права владения, пользования и распоряжения жильем.

Воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов, декларируемых место жительства в электронной форме, также должен происходить в электронной форме.

Напомним, что понятие прописки в Украине не существует уже много лет. Еще в 2003 году Закон Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места жительства" ввел понятие "регистрация места жительства". Однако большинство людей все еще продолжают пользоваться этим термином, поскольку в реальной жизни мало что изменилось с советских времен.