Помощник нардепа попался на взятке $5700 за отвод земли участникам ООС в Черновцах

Фото: gp.gov.ua

В Черновцах задержали помощника народного депутата Украины по факту злоупотребления влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"По данным следствия, он требовал и получил от волонтера 5700 долларов США неправомерной выгоды за осуществление влияния на должностных лиц Департамента градостроительного комплекса и земельных отношений Черновицкого городского совета и при содействии в принятии сессией Черновицкого городского совета решения о предоставлении разрешений на разработку документации по землеустройству относительно отвода земельных участков для строительства и обслуживания жилых домов по заявлениям участников ООС", - говорится в сообщении.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Правоохранители задержали помощника народного депутата Украины во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 5 тыс. долларов США .

Проводятся неотложные следственные действия, готовится сообщение задержанному о подозрении.

Напомним, в январе ГБР задержало бывшего помощника народного депутата по подозрению в мошенничестве. Он якобы торговал должностью в Офисе президента, оценив свою помощь в 200 тысяч долларов.