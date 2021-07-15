Помощник нардепа попался на взятке $5700 за отвод земли участникам ООС в Черновцах

Мужчину задержали по факту злоупотребления влиянием.

Фото: gp.gov.ua

В Черновцах задержали помощника народного депутата Украины по факту злоупотребления влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"По данным следствия, он требовал и получил от волонтера 5700 долларов США неправомерной выгоды за осуществление влияния на должностных лиц Департамента градостроительного комплекса и земельных отношений Черновицкого городского совета и при содействии в принятии сессией Черновицкого городского совета решения о предоставлении разрешений на разработку документации по землеустройству относительно отвода земельных участков для строительства и обслуживания жилых домов по заявлениям участников ООС", - говорится в сообщении.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Правоохранители задержали помощника народного депутата Украины во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 5 тыс. долларов США.

Проводятся неотложные следственные действия, готовится сообщение задержанному о подозрении.

Напомним, в январе ГБР задержало бывшего помощника народного депутата по подозрению в мошенничестве. Он якобы торговал должностью в Офисе президента, оценив свою помощь в 200 тысяч долларов.

Еще раньше, в октябре 2020-го, в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали мошенников, которые за деньги предлагали фейковое трудоустройство помощниками народных депутатов от "Слуги народа".

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