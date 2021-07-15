Известный журналист-расследователь, в которого стреляли в Амстердаме, умер

Нападение на журналиста было совершено вечером 6 июля.

Известный журналист-расследователь, в которого стреляли в Амстердаме, умер
Пітер Р. де Вріс
Фото: NewsABС.net

Известный нидерландский журналист-расследователь Питер Р. де Врис, которого вечером 6 июля ранили во время стрельбы в Амстердаме, умер.

Как передает RTL Nieuws, семья 64-летнего журналиста подтвердила, что он умер в четверг в больнице, не приходя в сознание.

"Питер сражался до конца, но не смог победить в битве. Он умер в окружении любящих людей. Питер жил по своим убеждениям: "Стоя на коленях, нельзя быть свободным". Мы несравненно гордимся им и в то же время скорбим", - говорится в заявлении семьи журналиста.

Питер де Врис преимущественно занимался разоблачением преступного мира. Он обладатель премии "Эмми" в категории "Текущие события" в 2008 году за расследование исчезновения подростка Натали Голловей на Арубе в 2005 году.

Журналист также выступал в качестве эксперта с источниками как среди правоохранителей, так и среди представителей криминального мира. Известно, что ранее в его адрес поступали угрозы.

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