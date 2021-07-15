В Киеве анонсировали на 19 сентября марш за права ЛГБТ

Организаторы ожидают участие до 10 тысяч человек.

Общественная организация "КиевПрайд" объявила о намерении провести 19 сентября гей-прайд под названием "Марш равенства 2021".

Об этом сообщается в фейсбуке организации.

Организаторы ожидают, что в прайде примут участие до 10 тысяч человек, но обещают, что мероприятие состоится с соблюдением всех карантинных требований.

Маршу будет предшествовать ряд культурных и образовательных мероприятий в рамках украинского "ПрайдМисяця".

"Главной темой Марша равенства станет безопасность и требования введения в действие законодательства о преступлениях на почве нетерпимости к ЛГБТ+ и другим группам, которые уже годами страдают от насилия. В частности, будут требовать имплементации законопроекта №5488, который предусматривает наказание за подобные преступные действия", - говорится в сообщении.

Также будет сформирован манифест с требованиями Марша равенства.

Напомним, что предыдущий Марш равенства в Киеве состоялся в июне 2019 года.

В 2020 году акцию не проводили из-за эпидемии коронавирусной болезни.