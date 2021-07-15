В Киеве анонсировали на 19 сентября марш за права ЛГБТ

Организаторы ожидают участие до 10 тысяч человек.

В Киеве анонсировали на 19 сентября марш за права ЛГБТ
Фото: Макс Требухов

Общественная организация "КиевПрайд" объявила о намерении провести 19 сентября гей-прайд под названием "Марш равенства 2021".

Об этом сообщается в фейсбуке организации.

Организаторы ожидают, что в прайде примут участие до 10 тысяч человек, но обещают, что мероприятие состоится с соблюдением всех карантинных требований.

Маршу будет предшествовать ряд культурных и образовательных мероприятий в рамках украинского "ПрайдМисяця".

"Главной темой Марша равенства станет безопасность и требования введения в действие законодательства о преступлениях на почве нетерпимости к ЛГБТ+ и другим группам, которые уже годами страдают от насилия. В частности, будут требовать имплементации законопроекта №5488, который предусматривает наказание за подобные преступные действия", - говорится в сообщении.

Также будет сформирован манифест с требованиями Марша равенства.

Напомним, что предыдущий Марш равенства в Киеве состоялся в июне 2019 года.

В 2020 году акцию не проводили из-за эпидемии коронавирусной болезни.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Михаил Поплавский назвал размер своей ректорской пенсииМихаил Поплавский назвал размер своей ректорской пенсии
РоSSийский рэпер Моргенштерн утверждает, что, несмотря на запрет, въехал в УкраинуРоSSийский рэпер Моргенштерн утверждает, что, несмотря на запрет, въехал в Украину
Куратор группы "слуг" бизнесмен Павлюк ведет переговоры с окружением Медведчука и Козака, - Bihus.InfoКуратор группы "слуг" бизнесмен Павлюк ведет переговоры с окружением Медведчука и Козака, - Bihus.Info
Кабмин предлагает принять санкции в отношении Лукашенко и ТОП-чиновников БеларусиКабмин предлагает принять санкции в отношении Лукашенко и ТОП-чиновников Беларуси
Украина теряет треть своего ВВП из-за коррупции, - БлинкенУкраина теряет треть своего ВВП из-за коррупции, - Блинкен
Блок рекламы


Похожие новости
СНБО передумал проводить выездное заседание, оно состоится в Киеве, - СМИСНБО передумал проводить выездное заседание, оно состоится в Киеве, - СМИ
Рада выйдет с летних каникул 7 сентябряРада выйдет с летних каникул 7 сентября
Медведчуку продлили домашний арест до 7 сентябряМедведчуку продлили домашний арест до 7 сентября
Турчинов о деле Павловского и Шандры: "Расправа над боевым генералом и предприятием"Турчинов о деле Павловского и Шандры: "Расправа над боевым генералом и предприятием"
Министр обороны заявил, что для марша женщин-военных на параде разработали новые туфли со шнурками и на более низких каблукахМинистр обороны заявил, что для марша женщин-военных на параде разработали новые туфли со шнурками и на более низких каблуках
Посольство Беларуси в Украине требует усилить безопасность диппредставительства в КиевеПосольство Беларуси в Украине требует усилить безопасность диппредставительства в Киеве
Объявлен повторный конкурс на должность директора Мыстецкого арсенала в КиевеОбъявлен повторный конкурс на должность директора Мыстецкого арсенала в Киеве
Украина инициировала в Совете ООН по правам человека заявление о негативном влиянии дезинформацииУкраина инициировала в Совете ООН по правам человека заявление о негативном влиянии дезинформации
Сотрудницу посольства США обокрали в КиевеСотрудницу посольства США обокрали в Киеве
Антимайдановца "Топаза" избили в КиевеАнтимайдановца "Топаза" избили в Киеве
Последние новости
Подгружаем последние новости