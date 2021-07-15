ГБР и прокуратура на год продлили против Порошенко дело о Томосе, - адвокат

ГБР и прокуратура продолжили дело против Петра Порошенко за получение Томоса об автокефалии ПЦУ. Об этом сообщил адвокат экс-президента Игорь Головань.

«Почти год назад я писал о вынужденном закрытии ГБР после 8 (!) месяцев «расследования» одного из наиболее одиозных из многих десятков сфабрикованных против пятого Президента Украины Петра Порошенко дел - в отношении Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины», - пишет Головань в своем блоге на «Украинской правде».

«Но оказывается, этот театр абсурда тогда не закончился! Постановление о прекращении производства было отменено в марте 2021 года. А в мае 2021 года прокуратура забрала вонючее дело из центрального аппарата ГБР и спрятала в Николаеве. То есть, официально это сформулировано так: «прокурором, который осуществлял надзор в уголовном производстве подследственность в данном производстве определена по Территориальному управлению Государственного бюро расследований, расположенного в г. Николаеве», - цитирует адвокат.

«Читатели вряд ли знают, что именно там ГБР собрало лучших своих религиоведов. Но и тем суперпрофессионалам задача не показалось легкой. И поэтому старший следователь второго следственного отдела (с дислокацией в г. Одесса) Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в пгт. Николаеве Гарановський А.В., по согласованию с прокурором отдела Одесса областной прокуратуры Полубоком Д.Ю. обратился в суд с ходатайством о продлении на двенадцать месяцев, то есть до 13.07.2022", - сообщает адвокат.

«Николаевским с дислокацией в Одессе религиоведам мало двух лет, им нужно три. И одесский следственный судья желание удовлетворил, срок досудебного расследования до 13.07.2022р. продолжил», - констатирует Игорь Головань.