ГБР и прокуратура на год продлили против Порошенко дело о Томосе, - адвокат

Постановление о прекращении производства было отменено в марте 2021 года.

ГБР и прокуратура на год продлили против Порошенко дело о Томосе, - адвокат
Игорь Головань
Фото: interfax.ua

ГБР и прокуратура продолжили дело против Петра Порошенко за получение Томоса об автокефалии ПЦУ. Об этом сообщил адвокат экс-президента Игорь Головань.

«Почти год назад я писал о вынужденном закрытии ГБР после 8 (!) месяцев «расследования» одного из наиболее одиозных из многих десятков сфабрикованных против пятого Президента Украины Петра Порошенко дел - в отношении Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины», - пишет Головань в своем блоге на «Украинской правде».

«Но оказывается, этот театр абсурда тогда не закончился! Постановление о прекращении производства было отменено в марте 2021 года. А в мае 2021 года прокуратура забрала вонючее дело из центрального аппарата ГБР и спрятала в Николаеве. То есть, официально это сформулировано так: «прокурором, который осуществлял надзор в уголовном производстве подследственность в данном производстве определена по Территориальному управлению Государственного бюро расследований, расположенного в г. Николаеве», - цитирует адвокат.

«Читатели вряд ли знают, что именно там ГБР собрало лучших своих религиоведов. Но и тем суперпрофессионалам задача не показалось легкой. И поэтому старший следователь второго следственного отдела (с дислокацией в г. Одесса) Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в пгт. Николаеве Гарановський А.В., по согласованию с прокурором отдела Одесса областной прокуратуры Полубоком Д.Ю. обратился в суд с ходатайством о продлении на двенадцать месяцев, то есть до 13.07.2022", - сообщает адвокат.

«Николаевским с дислокацией в Одессе религиоведам мало двух лет, им нужно три. И одесский следственный судья желание удовлетворил, срок досудебного расследования до 13.07.2022р. продолжил», - констатирует Игорь Головань.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Михаил Поплавский назвал размер своей ректорской пенсииМихаил Поплавский назвал размер своей ректорской пенсии
РоSSийский рэпер Моргенштерн утверждает, что, несмотря на запрет, въехал в УкраинуРоSSийский рэпер Моргенштерн утверждает, что, несмотря на запрет, въехал в Украину
Куратор группы "слуг" бизнесмен Павлюк ведет переговоры с окружением Медведчука и Козака, - Bihus.InfoКуратор группы "слуг" бизнесмен Павлюк ведет переговоры с окружением Медведчука и Козака, - Bihus.Info
Кабмин предлагает принять санкции в отношении Лукашенко и ТОП-чиновников БеларусиКабмин предлагает принять санкции в отношении Лукашенко и ТОП-чиновников Беларуси
Украина теряет треть своего ВВП из-за коррупции, - БлинкенУкраина теряет треть своего ВВП из-за коррупции, - Блинкен
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко: 16 июля закон о языке заработает в полном объемеПорошенко: 16 июля закон о языке заработает в полном объеме
Лукашенко и Путин договорились совместно противодействовать западным санкциямЛукашенко и Путин договорились совместно противодействовать западным санкциям
Полиция применила слезоточивый газ против участников митинга ветеранов-силовиков под РадойПолиция применила слезоточивый газ против участников митинга ветеранов-силовиков под Радой
Дело генерала Павловского - яркий пример политико-судебного произвола, - "Голос"Дело генерала Павловского - яркий пример политико-судебного произвола, - "Голос"
Зеленский рассказал, что был против языковых квот на ТВЗеленский рассказал, что был против языковых квот на ТВ
Иск Порошенко к Зеленскому и Бигусу будет рассматривать Верховный Суд, - адвокатИск Порошенко к Зеленскому и Бигусу будет рассматривать Верховный Суд, - адвокат
В ВОЗ предостерегли от смешивания вакцин против ковида различных производителейВ ВОЗ предостерегли от смешивания вакцин против ковида различных производителей
Порошенко: дело "вагнеровцев" должна расследовать настоящая ВСКПорошенко: дело "вагнеровцев" должна расследовать настоящая ВСК
ВАКС приговорил к 2 годам экс-начальника одного из отделов ГенпрокуратурыВАКС приговорил к 2 годам экс-начальника одного из отделов Генпрокуратуры
Порошенко считает позорным дело против генерала ПавловскогоПорошенко считает позорным дело против генерала Павловского
Последние новости
Подгружаем последние новости