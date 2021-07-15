Телеканалам "Интер" и "Наш" назначили внеплановую проверку

Первый показывает советские фильмы, второй - интервью со своим владельцем.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановые безвыездные проверки телеканалам "Интер" (ЧАО «Телеканал «Интер») и "Наш" (ООО "НАШ 365" и ООО "Наша Прага").

Об этом сообщила пресс-служба Нацсовета в четверг, 15 июля.

"Интер" будут проверять в связи с трансляцией советских фильмов "Карнавал", "Пираты ХХ века", "Огарева, 6", "Семь невест ефрейтора Збруева", "Любовь и голуби", "Москва слезам не верит", "Собачье сердце", "Маленькая Вера", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Гараж" и "Служебный роман".

Среди их участников есть лица, которые на государственном уровне признаны создающими угрозу национальной безопасности.

Телеканал "Наш" будут проверять в связи с высказываниями его владельца Евгения Мураева в передаче, посвященной 80-й годовщине нападения нацистской Германии на Советский Союз. Он заявил, что страны Европейского Союза якобы продолжают политику "фашистской Германии" по уничтожению славянского этноса и украинского народа с использованием "механизмов ведения современной войны", которые отличаются от военных только формой.

"Высказывания Е. Мураева не могут быть языком объективного изложения фактов и являются языком вражды. Их распространение и направленность на целые страны или этнические группы Европейского Союза может спровоцировать экстремально негативные чувства зрителей к ним и сформировать негативный стереотипный их образ "исторически латентного врага" славян и украинского народа в частности", - говорится в сообщении.

Все проверки будут происходить в период с 30 июля до 13 августа включительно.