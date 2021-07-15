На Донбассе ранены двое украинских военных

Состояние здоровья раненых удовлетворительное.

На Донбассе ранены двое украинских военных
Ілюстративне фото
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Сегодня, 15 июля, роSSийские оккупанты на Донбассе совершили обстрел позиций сил ООС из гранатометов и пулеметов. Осколочные ранения получили двое украинских бойцов.

Об этом сообщает пресс-служба ОТГ "Север".

"15 июля в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» роSSийско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения" , - говорится в сообщении.

Воинам оперативно оказана первая медицинская помощь, и их доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненых удовлетворительное.

Как сообщалось, вчера роSSийско-оккупационные войска 13 раз обстреляли позиции ОС. В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние одного раненого - удовлетворительное, другого - средней тяжести.

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