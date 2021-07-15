Рада запретила продажу лекарственных средств детям до 14 лет

За документ проголосовал 341 народный депутат.

Рада запретила продажу лекарственных средств детям до 14 лет
Фото: tovtao.te.ua

Украинский парламент во втором чтении принял законопроект, запрещающий продажу лекарственных средств детям до 14 лет.

За документ проголосовал 341 народный депутат.

"Принят Закон "О внесении изменений в статью 21 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно запрета продажи лекарственных средств детям"", - информирует пресс-служба ВР.

Закон предусматривает запрет на продажу лицам до 14 лет во всех аптечных учреждениях. В случае возникновения сомнения относительно возраста покупателя отпуск лекарственных средств осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего его возраст

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире около 800 тысяч человек кончают жизнь самоубийством, а каждые 40 секунд на планете происходит один случай суицида, 79% всех самоубийств приходится на страны с низким и средним уровнем дохода, случаи самоубийства с использованием лекарственных средств занимают второе место в этом списке. Около 60 процентов из которых совершено несовершеннолетними лицами.

Напомним, что в феврале этого года две школьницы 12 и 13 лет в Боярке Киевской области, отравились приобретенными таблетками. Один ребенок умер, другой был госпитализирован. Это не единственный случай отравления несовершеннолетних аптечными препаратами.

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