Рада запретила продажу лекарственных средств детям до 14 лет
За документ проголосовал 341 народный депутат.
Украинский парламент во втором чтении принял законопроект, запрещающий продажу лекарственных средств детям до 14 лет.
За документ проголосовал 341 народный депутат.
"Принят Закон "О внесении изменений в статью 21 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно запрета продажи лекарственных средств детям"", - информирует пресс-служба ВР.
Закон предусматривает запрет на продажу лицам до 14 лет во всех аптечных учреждениях. В случае возникновения сомнения относительно возраста покупателя отпуск лекарственных средств осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего его возраст
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире около 800 тысяч человек кончают жизнь самоубийством, а каждые 40 секунд на планете происходит один случай суицида, 79% всех самоубийств приходится на страны с низким и средним уровнем дохода, случаи самоубийства с использованием лекарственных средств занимают второе место в этом списке. Около 60 процентов из которых совершено несовершеннолетними лицами.
Напомним, что в феврале этого года две школьницы 12 и 13 лет в Боярке Киевской области, отравились приобретенными таблетками. Один ребенок умер, другой был госпитализирован. Это не единственный случай отравления несовершеннолетних аптечными препаратами.