В Ивано-Франковской области сменился начальник полиции

Глава Национальной полиции Игорь Клименко сменил начальника полиции в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Предыдущий руководитель областного управления генерал Владимир Голубош еще весной был командирован в центральный аппарат Нацполиции, и с тех пор его обязанности во Франковску выполнял Роман Рыбицкий.

15 июля в городе представили нового начальника полиции. Им стал полковник Сергей Беспалько, который с марта 2020 года занимал должность заместителя начальника полиции Полтавщины. Он также имеет опыт работы на руководящих должностях в ГУНП в Киеве , затем - в Государственном научно-исследовательском институте МВД Украины.

"Я понимаю, какие обязанности на меня возложено. В первую очередь, хочу сохранить те наработки, которые уже есть, а также приумножить новые. Основные задачи руководством Национальной полиции Украины озвучены и полицейские Ивано-Франковской готовы к их выполнению. Я всегда открыт к общению и рассчитываю на сотрудничество с представителями власти, СМИ и общественности", - заявил Беспалько во время представления.

В прошлом году семья Беспалько декларировала две квартиры в Киеве площадью 108 и 54 м кв., паркоместо в Киеве и автомобиль Toyota Camry 2012 года выпуска.

Полицейский также задекларировал 243 тысячи грн заработной платы, полученной в Государственном научно-исследовательском институте МВД Украины. Его жена получила 205 тысяч грн заработной платы в Управлении образования Соломенского района и 450 тыс. грн дохода от занятия предпринимательской деятельностью.

На банковских счетах семья задекларировала 160 тысяч грн, 32 500 долларов и 15 500 евро.