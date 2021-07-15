На Тернопольщине заместитель военкома попался на $1600 взятки за непризыв в армию

Военнослужащий обещал помощь в получении документов о признании призывника негодным к военной службе.

На Тернопольщине заместитель военкома попался на $1600 взятки за непризыв в армию

В Тернопольской области задержали заместителя комиссара районного военкомата, который требовал у призывника 1600 долларов США за уклонение от военной службы.

По сообщению областной полиции, военнослужащий за деньги обещал помочь получить документы о признании призывника негодным к военной службе.

"Разоблачили заместителя комиссара одного из районных военкоматов оперативники управления стратегических расследований в Тернопольской области с коллегами-правоохранителями. Вечером 14 июля злоумышленника задержали «на горячем» после получения им 1600 долларов США неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Взятку изъяли на месте.

Военнослужащему уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее на Черниговщине военного комиссара разоблачили на вымогательстве взятки за непризыв на службу в Вооруженные силы Украины. Он требовал у матери призывника 1200 долларов США.

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