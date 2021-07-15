Порошенко: 16 июля закон о языке заработает в полном объеме

Экс-президент доволен решение КСУ и отозванными поправками.

Порошенко: 16 июля закон о языке заработает в полном объеме
Фото: eurosolidarity.org

Экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко положительно оценил решение Конституционного Суда, который признал конституционным языковой закон.

«У меня для вас две новости, и обе хорошие, и обе - о языке. Конституционный Суд Украины наконец признал конституционным закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». И я вас с этим поздравляю», - говорит Петр Порошенко.

Он напомнил, что закон о языке атаковали два года.

«Закон, который был принят нашей командой, где докладчиком был Николай Княжицкий, главой Парламента был Андрей Парубий, и я горжусь и имею высокую честь, потому что под этим законом стоит моя подпись как Президента Украины, - конституционный», - отмечает Порошенко.

«И второе - на Бюджетном комитете под вашим и нашим давлением мы спасли этот закон. Ибо все русофильские поправки были отозваны», - сообщил лидер «Европейской Солидарности».

«Осталось 24 часа, один день до 16 июля, когда этот закон будет работать в полном объеме. В том числе для роSSийских и пророSSийских сериалов, где, пытаясь выслужиться перед агрессором, русифицировали Украину», - отметил Петр Порошенко.

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