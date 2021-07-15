Аваков вручил сотрудникам МВД государственные и ведомственные награды

Сегодня, 14 июля, министр внутренних дел Арсен Аваков наградил 84 сотрудника системы МВД орденами, медалями, ведомственными знаками отличия, а также правоохранителям присвоены почетные звания.

Об этом сообщила пресс-служба МВД .

Министр поздравил присутствующих с наградами и поблагодарил всю большую команду сотрудников системы МВД за службу.

"Уважаемые друзья, офицеры, сержанты, служащие, от имени государства Украина имею честь вручить государственные награды вам, лучшим из лучших. Спасибо, что каждый день выполняете свои обязанности так, чтобы каждый украинец чувствовал себя в покое и защищенным, чтобы в стране соблюдался Закон. Надеюсь, вам есть чем гордиться, потому что сегодня здесь собрались лучшие из лучших. А у нас в Министерстве внутренних дел работает около 350 тысяч офицеров и служащих. горжусь нашим коллективом, горжусь нашим профессионализмом! Желаю в дальнейшем успеха", - сказал Аваков.

Он также вручил орден "Богдана Хмельницкого III степени" посмертно нацгвардейцу Александру Павлюку. Награду получил сын погибшего Николай Павлюк.

Минутой молчания присутствующие почтили погибших правоохранителей, которые отдали свою жизнь за целостность и суверенитет Украины. Глава Национальной полиции Игорь Клименко поздравил правоохранителей с наградами и поблагодарил руководство государства за оценку совместной работы всех подразделений.

Руководитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечоткин сказал, что каждый сотрудник системы МВД достоин награды, потому что каждый защищает целостность нашего государства и приходит на помощь людям.

"Уже восьмой год подряд продолжается война, которую против Украины развязала РоSSийская Федерация. К сожалению, наш народ платит очень высокую цену - десятки тысяч погибших и раненых, почти два миллиона временно перемещенных лиц, тысячи гектаров территории, загрязненных взрывоопасными предметами, дети-сироты. Но именно таким людям как вы, которые ежедневно вносят вклад в развитие нашего государства, защиту его суверенитета, нам все удастся и мы обязательно победим", - отметил он.

Командующий Национальной гвардии Николай Балан поздравил всех с высокими наградами и пожелал мира, добра, дальнейших свершений и новых наград.

Отличие Совета национальной безопасности и обороны Украины II степени также получил и советник министра внутренних дел Владимир Филенко. Кстати, он был одним из тех, кто писал Конституцию Украины.

"Более семи лет назад Арсен Аваков принял МВД развалившимся и неорганизованным. За эти годы мы имеем реформу Национальной полиции, качественно новые Государственную пограничную службу и Нацгвардию, высокое оснащение ГСЧС, новое оружие, вертолеты, а главное - новое поколение сотрудников, которое является надежной опорой МВД и государства в целом. Спасибо", - сказал Филенко .

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Напомним, 13 июля Аваков написал заявление об отставке. Завтра парламент первым рассмотрит этот вопрос.