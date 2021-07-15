США перебросили в Литву тяжелую технику в рамках ротации американских войск

Военная техника и вооружение были разгружены из американских транспортных кораблей в литовском порту Клайпеда.

США перебросили в Литву тяжелую технику в рамках ротации американских войск
Фото: EPA

Соединенные Штаты завершили доставку в Европу тяжелого вооружения и военной техники для бронетанковой бригады, переброшенной на континент в рамках очередной ротации американских войск.

Об этом сообщает ”Интерфакс-Украина” со ссылкой на Европейское командование Армии США.

Военная техника и вооружение были разгружены из американских транспортных кораблей в литовском порту Клайпеда.

Всего в рамках операции Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость") в Литву прибыло 3,8 тыс. американских военнослужащих, 80 танков Abrams, 15155 мм самоходных артиллерийских установок Paladin, 130 боевых машин пехоты Bradley, 500 грузовиков, 850 прицепов, 1, 5 тыс. колесных автомобильных средств и другая техника, сообщило Командование Армии США в Европе.

С апреля 2014 года в рамках операции Atlantic Resolve, которая осуществляется после начала конфликта на востоке Украины, в Литве для усиления восточного фланга НАТО регулярно на ротационной основе размещается сменный контингент Армии США.

Напомним, Польша решила приобрести 250 американских танков M1A2 Abrams в новой версии SEPv3. Этих танков будет достаточно для создания по меньшей мере четырех танковых батальонов.

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