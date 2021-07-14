Зеленский основал отличие "Национальная легенда Украины"

До 9 августа Правительство должно представить на утверждение проект положения об отличии и эскизы его рисунка.

Зеленский основал отличие "Национальная легенда Украины"
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал Указ № 294/2021 "Об установлении отличия Президента Украины «Национальная легенда Украины»”.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Согласно документу, этой наградой будут отмечать граждан за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу.

Также ее будут удостоены те, кто внес весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения и ведет активную благотворительную и общественную деятельность.

Рисунок отличия будет утвержден по результатам всеукраинского конкурса, который должен подготовить и провести Кабинет министров.

Изготовлением отличия и атрибутов к нему будет заниматься Государственное управление делами при участии Национального банка Украины. До 9 августа Правительство должно представить на утверждение президенту проект положения об отличии и эскизы рисунка.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, в мае 1019 украинок получили звание "Мать-героиня".

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