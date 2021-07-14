На Донбассе погиб 38-летний военный из Никополя, еще шестеро бойцов ранены (обновлено)

Погибший был добровольцем, служил на фронте с начала войны.

В результате обстрелов роSSийских оккупантов на Донбассе вчера, 13 июля, погиб украинский военный, пятеро бойцов получили ранения, еще один - боевое травмирование. Кроме того, один военнослужащий ранен сегодня.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в утренней сводке.

За прошедшие сутки, 13 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.

Неподалеку от Пивденного оккупанты дважды вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Около Троицкого вооруженные формирования РоSSийской Федерации обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Водяное около Донецка враг дважды открывал огонь из минометов 120-го калибра. В направлении населенного пункта Тарамчук противник вел огонь по позициям украинских защитников и совершил обстрел гражданской инфраструктуры из артиллерии калибра 122 мм.

В направлении Павлополя и Широкино враг применял минометы 82-го калибра. Около Причепиловки роSSийские оккупанты осуществляли обстрелы из артиллерии калибра 152 мм и минометов 120-го калибра.

Неподалеку от Луганского враг обстреливал украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, были зафиксированы два пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. Кроме того, пятеро военных получили ранения, еще один - боевое травмирование. Воины доставлены в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного из раненых - тяжелое, других - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

По данным Никопольского военкомата, погибший - никопольчанин Андрей Беляев, 1982 года рождения.

"Возле села Кринички Старобельского района Луганской области во время вражеского минометного обстрела из 122-мм и 152-мм калибра боевых позиций 57-й отдельной механизированной бригады погиб наш земляк, никопольчанин Беляев Андрей Леонтьевич", - говорится в сообщении.

По словам журналиста Александра Махова, погибший был добровольцем, служил на фронте с 2014 года.

17 июля ему должно было исполниться 39 лет.

На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.

По состоянию на 7:00 14 июля зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Неподалеку от Луганского противник обстрелял украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела один военный получил ранение. После оказания медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - удовлетворительное.

Как сообщалось, в течение 12 июля роSSийские наемники пять раз открывали огонь на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ не было.