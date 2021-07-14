Кабмин назначил доплату 2000 гривен пенсионерам МВД и ВСУ

Деньги получат почти 400 тысяч ветеранов-силовиков.

Кабмин назначил доплату 2000 гривен пенсионерам МВД и ВСУ
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров на заседании в среду, 14 июля, повысил выплаты пенсионерам МВД и Вооруженных сил.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль.

"Сотни тысяч военных и работников других органов правопорядка получат дополнительные пенсионные доплаты. Из-за несовершенства законодательства в 2018 году большое количество военных пенсионеров не получали до этого времени индексаций. Другие фактически остаются за бортом. В то время, когда образовался дисбаланс, и военные не получали, другие граждане попадали под индексацию", - сказал он во время заседания.

В пояснительной записке к принятому постановлению сказано, что с июня 2021 года у лиц начальницкого и рядового состава органов внутренних дел, которым пенсию назначили соответствии с законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", прекращается доплата к пенсии за 2016-2017 годы, которая составляла около 2 тысяч гривен. С 2016 года пенсии для этой категории пенсионеров не повышали.

Что касается пенсий бывшим военным ВСУ, то им выплаты не индексировали с 2018 года.

На рассмотрении Верховной Рады есть законопроекты, которые должны урегулировать эти вопросы. Но поскольку они еще не приняты, в дело вынужден был вмешаться Кабинет министров.

Правительство постановило с 1 июля 2021 года:

  • установить ежемесячную доплату 2000 грн бывшим военнослужащим, лицам начальницкого и рядового состава милиции, полицейским и другим лицам, пенсии которым назначены до 1 марта 2018 г.;
  • установить минимальную пенсию 3 854 грн для военнослужащих, лиц начальницкого и рядового состава милиции, полицейских и других лиц, пенсии которым назначены по нормам закона "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц";
  • увеличить минимальную пенсию для участников боевых действий до 3 893,4 грн.

По расчетам Пенсионного фонда, реализация этого акта в 2021 году потребует 5,3 млрд гривен.

Напомним, что утром 14 июля ветераны силовых структур собрались под стенами Верховной Рады с требованием безотлагательного перерасчета пенсий.

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