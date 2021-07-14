Рада переименовала 14 октября на День защитников и защитниц Украины

"Таким образом будет отмечено должным образом женщин и мужчин - защитников независимости и территориальной целостности Украины".

Верховная Рада на заседании 14 июля поддержала законопроект №2325 "О внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины", который переименовывает День защитника Украины на День защитников и защитниц Украины.

Соответствующее решение поддержали 317 народных депутатов.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что его принятие будет способствовать гендерно-сбалансированному освещению роли военнослужащих обоих полов.

"Также таким образом будет отмечено должным образом женщин и мужчин - защитников независимости и территориальной целостности Украины", - отмечается в документе.

Напомним, в мае прошлого года Рада приняла законопроект в первом чтении. Его зарегистрировала народный депутат Марина Бардина.

В 2014 году пятый президент Украины Петр Порошенко перенес День защитника отечества с 23 февраля на 14 октября и переименовал его в День защитника Украины.

Дата 14 октября выбрали потому, что это была одна из самых важных дат для запорожских казаков - в этот день они проводили свои советы, на которых избирали нового гетмана или атамана. 14 октября также считается днем создания УПА.