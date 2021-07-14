Рада переименовала 14 октября на День защитников и защитниц Украины

"Таким образом будет отмечено должным образом женщин и мужчин - защитников независимости и территориальной целостности Украины".

Рада переименовала 14 октября на День защитников и защитниц Украины
Фото: cow.org.ua

Верховная Рада на заседании 14 июля поддержала законопроект №2325 "О внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины", который переименовывает День защитника Украины на День защитников и защитниц Украины.

Соответствующее решение поддержали 317 народных депутатов.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что его принятие будет способствовать гендерно-сбалансированному освещению роли военнослужащих обоих полов.

"Также таким образом будет отмечено должным образом женщин и мужчин - защитников независимости и территориальной целостности Украины", - отмечается в документе.

Напомним, в мае прошлого года Рада приняла законопроект в первом чтении. Его зарегистрировала народный депутат Марина Бардина.

В 2014 году пятый президент Украины Петр Порошенко перенес День защитника отечества с 23 февраля на 14 октября и переименовал его в День защитника Украины.

Дата 14 октября выбрали потому, что это была одна из самых важных дат для запорожских казаков - в этот день они проводили свои советы, на которых избирали нового гетмана или атамана. 14 октября также считается днем создания УПА.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
США призвали РоSSию освободить арестованного в Крыму журналиста ЕсипенкоСША призвали РоSSию освободить арестованного в Крыму журналиста Есипенко
Михаил Поплавский назвал размер своей ректорской пенсииМихаил Поплавский назвал размер своей ректорской пенсии
РоSSийский рэпер Моргенштерн утверждает, что, несмотря на запрет, въехал в УкраинуРоSSийский рэпер Моргенштерн утверждает, что, несмотря на запрет, въехал в Украину
Куратор группы "слуг" бизнесмен Павлюк ведет переговоры с окружением Медведчука и Козака, - Bihus.InfoКуратор группы "слуг" бизнесмен Павлюк ведет переговоры с окружением Медведчука и Козака, - Bihus.Info
Кабмин предлагает принять санкции в отношении Лукашенко и ТОП-чиновников БеларусиКабмин предлагает принять санкции в отношении Лукашенко и ТОП-чиновников Беларуси
Блок рекламы


Похожие новости
Рада приняла закон о реформе АРМАРада приняла закон о реформе АРМА
Рада повторно приняла закон о старостах, ветированный Зеленским из-за правки "под Совгирю"Рада повторно приняла закон о старостах, ветированный Зеленским из-за правки "под Совгирю"
Рада приняла закон об очищении Высшего совета правосудияРада приняла закон об очищении Высшего совета правосудия
Рада вернется к законопроекту о легализации медицинского каннабиса осенью, - АрахамияРада вернется к законопроекту о легализации медицинского каннабиса осенью, - Арахамия
Зеленский обсудил с вице-президентом Еврокомиссии приватизацию добывающих предприятий УкраиныЗеленский обсудил с вице-президентом Еврокомиссии приватизацию добывающих предприятий Украины
Тимошенко: каннабис с начала независимости Украины может использоваться для медицинских целейТимошенко: каннабис с начала независимости Украины может использоваться для медицинских целей
Facebook удалил, а потом вернул пост посла Украины с критикой статьи Путина о "едином народе" (обновлено)Facebook удалил, а потом вернул пост посла Украины с критикой статьи Путина о "едином народе" (обновлено)
Рада в первом чтении одобрила криминализацию контрабандыРада в первом чтении одобрила криминализацию контрабанды
Facebook удалил пост посла Украины с критикой статьи Путина об "одном народе"Facebook удалил пост посла Украины с критикой статьи Путина об "одном народе"
Рада приняла закон о запуске работы ВККС с правками ЗеленскогоРада приняла закон о запуске работы ВККС с правками Зеленского
Последние новости
Подгружаем последние новости