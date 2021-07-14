КСУ признал конституционным закон о языке

Полный текст решения будет обнародован на сайте суда в четверг.

Конституционный суд Украины признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Только что Конституционный Суд принял решение, которым признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - сказали в суде.

Полный текст решения суда будет обнародован на сайте КСУ в четверг.

Напомним, закон № 2704-VIII "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля 2019 года. Действие закона не распространяется на личную жизнь.

Согласно закону, владеть государственным языком и применять закон при исполнении служебных обязанностей обязаны президент, глава Верховной Рады и его заместители, премьер-министр, все члены правительства, руководители государственных учреждений, предприятий и ведомств, государственные служащие и чиновники всех рангов, руководители и личный состав Нацполиции, судьи, адвокаты и нотариусы, руководители учебных заведений, педагоги и медицинские работники государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.

В то же время предполагается, что владение украинским станет обязательным для лиц, которые намерены получить гражданство Украины. Для этого необходимо будет сдать экзамен на уровень владения государственным языком.

В июне 2019-го КСУ получил представление 51 народного депутата, которые требуют признать неконституционным закон о государственном языке. Уполномоченными авторами являются депутаты Рады от "Оппозиционного блока" Александр Долженков и глава фракции "Оппозиционный блок" в Раде Вадим Новинский. Большинство инициаторов представления - депутаты от фракции "Оппозиционный блок".

Депутаты утверждали, что закон "нарушает конституционное право граждан на использование родного языка" и дискриминирует русскоязычных граждан. Кроме того, депутаты ссылались на нарушение при рассмотрении законопроекта, в частности о фактах неперсонального голосования депутатов.