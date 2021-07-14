СБУ заблокировала создание фейкового "горсовета" в Запорожской области
Чтобы привлечь больше "единомышленников", им обещали должности, освобождение от налогов и неподсудность украинским судам.
Служба безопасности Украины ликвидировала самопровозглашенный "Энергодарский городской совет" в Запорожской области.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Организовать самопровозглашенные органы попытался местный житель вместе со своими сообщниками. Они хотели создать свой собственный "городской совет", "суды" и "силовой блок".
Чтобы привлечь больше "единомышленников", им обещали должности, освобождение от налогов, регистрации имущества, а также неподсудность украинским судам.
Для легитимизации "полномочий" фейкового горсовета злоумышленники провели подпольные собрания и выбрали "мэра" и "депутатов".
Во время обысков правоохранители обнаружили: учредительные "документы" фейковых образований, протоколы собраний "активистов", а также компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности. Изъятые материалы направлены на экспертизу.
Сейчас продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса.
Напомним, в июне СБУ пресекла деятельность фейкового "городского совета" в Гуляйполе.
В прошлом году фейковый "городской совет" также разоблачили в Хмельницком. Как сообщалось, деятельность "депутатов" координировали спецслужбы РФ. Представители так называемого "народовластия" активно сотрудничали с пророSSийским пропагандистом Анатолием Шарием, которому СБУ сообщила о подозрении в государственной измене.