Кабмин назначил и.о. главы НСЗУ Самофалова

Кабинет министров назначил Дмитрия Самофалова временно исполняющим обязанности главы Национальной службы здоровья (НСЗУ).

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Кабмин возложил временное исполнение обязанностей главы Национальной службы здоровья Украины на Самофалова Дмитрия Александровича", - написал он.

Ранее Самофалов был директором южного межрегионального департамента НСЗУ, после чего правительство уполномочило его временно исполнять обязанности НСЗУ.

Напомним, в начале июля в Министерстве здравоохранения состоялись собеседования с кандидатами на занятие должности НСЗУ. Сообщалось, что глава Минздрава решил снова перезапустить конкурс на эту должность.

Как известно, после увольнения в 2019 году Олега Петренко НСЗУ возглавляли временные руководители. После отставки Петренко провели конкурс, но тогдашний министр Максим Степанов отклонил кандидатуры всех его участников, поэтому руководителя НСЗУ решили временно назначить по внеконкурсной процедуре. Обязанности главы службы положили на Оксану Мовчан, а в августе 2020 года - на Андрея Виленского.

После отмены нормы о запрете проведения конкурсов на госслужбу, введенной в связи с пандемией, было объявлено в том числе конкурс на голову НСЗУ.

В апреле 2021 года к финальному этапу вошли Виленский, Бойко и Аристов, но после смены министра конкурс был перезапущен. Впрочем, в финал снова попали эти три кандидата.

Татьяна Бойко - начальница Управления коммуникаций НСЗУ, а Вадим Аристов - основатель "Украинской медицинской ассоциации", представитель ОО Revival Institute for Future.

Нацслужбу здоровья было создано в конце декабря 2017 года. Эта служба - важный орган в имплементации положений медицинской реформы. С ней должны подписывать соглашения больницы, врачи которых будут получать компенсацию из бюджета за каждого приписанного к ним пациента.