Минэнерго заявило о Большей модернизации энергетической отрасли

Министерство энергетики совместно с международными партнерами и экспертами разработает перечень ключевых проектов развития украинской энергетики – так называемая "Большая модернизация" энергетической отрасли. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает пресс-служба Минэнерго.



По его словам, ведомство сосредотачивает свою работу на трех основных направлениях: энергетическая безопасность, европейская интеграция наших энергетических рынков и развитие украинской энергетики в соответствии с целями Европейского зеленого курса.



"Синхронизация украинской электроэнергетической системы с европейской энергосистемой ENTSO-E – это наша стратегическая цель и это проект, который будет осуществляться как на пользу Украине, так и Европе. Синхронизация наших систем и окончательное отделение от энергосистем РоSSийской Федерации и Беларуси – это своеобразная точка невозврата на пути к европейской интеграции", – сказал Г.Галущенко во время форума "Модернизация украинской энергетической отрасли ради устойчивого и интегрированного энергетического будущего в Европе".



Он также добавил, что Украина имеет большой экспортный потенциал, который можно максимально реализовать, совершая декарбонизацию и модернизацию энергосистемы.



"Мы планируем разработать перечень ключевых проектов развития украинской энергетики. Можно назвать его "Большой модернизацией" энергетической отрасли. Мы общаемся с европейскими партнерами, поскольку их экспертиза очень важна", – добавил министр энергетики.



