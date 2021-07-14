Каждая страна ЕС будет принимать отдельное решение о въезде украинцев, - Кулеба

Решение Европейского союза является рекомендацией.

Каждая страна ЕС будет принимать отдельное решение о въезде украинцев, - Кулеба
Дмитро Кулеба
Фото: aa.com.tr

После рекомендаций Евросоюза открыть внешние границы для туристов из Украины, каждая страна-участница будет принимать свое отдельное решение. Также будут определены условия въезда украинцев на территорию стран ЕС.

Об этом на заседании Кабмина заявил министр Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина.

На заседании премьер Денис Шмыгаль подтвердил, что ЕС включил Украину в так называемый "зеленый список" и рекомендует отменить ограничения на поездки для украинцев.

"Окончательное решение за странами-участницами, но фактически ЕС дал "зеленый свет", чтобы украинцы могли беспрепятственно ездить в Европу. Это восстановление полноценного действия безвиза", - отметил он.

Дмитрий Кулеба, в свою очередь, подчеркнул, что это только первый шаг.

"Решение Европейского союза является рекомендацией. Теперь каждая страна-участница ЕС будет рассматривать вопрос о включении Украины в свой национальный "зеленый список" и об определении условий въезда на свою территорию", - сказал министр.

Он добавил, что уже поручил посольствам активно работать с европейскими партнерами, чтобы Украину включили в национальные "зеленые списки", и чтобы условия въезда были максимально упрощенными.

"Обращаю внимание на одну деталь: когда каждая страна будет принимать такое решение, она будет руководствоваться не только показателями в Украине, но и своими собственными эпидемическими показателями", - отметил Кулеба.

Сегодня стало известно, что ЕС планирует включить Украину в список стран, для которых отменены ограничения на поездки. Официальное решение пока не обнародовано.

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