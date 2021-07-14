СБУ вызывает на допрос нардепов Бойко, Палицу, Борта и Ларина по делу о "Харьковских соглашениях"

Они фигурируют в качестве свидетелей по делу о государственной измене.

СБУ вызывает на допрос нардепов Бойко, Палицу, Борта и Ларина по делу о "Харьковских соглашениях"
Ігор Палиця

Служба безопасности Украины вызывает на допрос народных депутатов Юрия Бойко (ОПЗЖ), Виталия Борта (ОПЗЖ), Сергея Ларина (ОПЗЖ), Игоря Палицу ("За будущее"), Дмитрия Шпенова (внефракционный).

Соответствующие повестки размещены на сайте СБУ. Все депутаты вызываются на допрос в качестве свидетелей в производстве 22021000000000073.

"Указанные граждане были вызваны на допрос по так называемому делу о "Харьковских соглашениях". Как действующие народные депутаты, они вызывались через Аппарат ВРУ", - сообщил в комментарии пресс-службы СБУ Артем Дехтяренко.

Напомним, 21 апреля 2010 года президенты Украины и РоSSии Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали так называемые "харьковские соглашения" о продлении на 25 лет базирования Черноморского флота в Крыму в обмен на предоставление Украине стодолларовой скидки на газ. Верховная Рада ратифицировала эти соглашения 27 апреля 2010 года. После оккупации Крыма Госдума РФ в одностороннем порядке разорвала эти соглашения.

11 марта 2021 года на заседании СНБО было принято решение проверить мотивацию депутатов, которые голосовали за "харьковские соглашения".

12 марта СБУ начала расследовать подписание "Харьковских соглашений" .16 марта в административных зданиях органов власти, которые были привлечены к подготовке и ратификации так называемых "Харьковских соглашений", были проведены обыски.

Подозрение в госизмене по эпизоду этих соглашений объявили экс-премьеру Николаю Азарову.

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