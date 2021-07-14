Рада повторно приняла закон о старостах, ветированный Зеленским из-за правки "под Совгирю"

Из текста исключили положение, которое позволяло кандидату на должность Конституционного суда не сдавать депутатский мандат на время конкурса.

Рада повторно приняла закон о старостах, ветированный Зеленским из-за правки
Фото: Анна Стешенко

Верховная Рада приняла законопроект о развитии института старост (4535) с предложениями президента.

"За" проголосовали 259 народных депутатов, объявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Представитель Владимира Зеленского в ВР Руслан Стефанчук отметил, что закон был ветирован из-за положения об изменениях в закон о Конституционном Суде, которые не входят в предмет правового регулирования закона, но и исключают содержание требований к политической нейтральности кандидатов на должность судьи КС.

"По мнению президента, это создает почву для произвольного применения на практике положений о критериях политической нейтральности, а затем такая норма приведет к правовой неопределенности", - отметил Стефанчук.

Предложения президента предлагают исключить п.6 раздела 1 из текста закона.

"Статью 11 Закона «О Конституционном Суде Украины» предложено изложить в новой редакции, которая не обеспечивает соблюдения принципа политической нейтральности судей КС, поскольку из закона исключаются положения, которые фактически раскрывают составляющие такой нейтральности. Исключение этих положений создает почву для произвольной трактовки того, соответствует ли тот или иной кандидат на должность судьи КС указанным требованиям. В то же время политическая нейтральность - это составная независимости судей, которая является неотъемлемым элементом закрепленного Конституцией Украины принципа верховенства права (часть первая статьи 8 Основного закона). Следовательно, такие изменения в законодательство нарушают Конституцию и принцип независимости деятельности КС", - поясняли в Офисе президента решение о вето.

3 июня президент Владимир Зеленский ветировал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост" (законопроект № 4535), которым парламент пытался протянуть поправку к закону о Конституционном Суде.

При рассмотрении во втором чтении в законопроекте о развитии института старост появилась поправка, касающаяся Конституционного Суда и позволяющая кандидату на должность судьи КСУ не сдавать депутатский мандат на время конкурсного отбора.

В оппозиции заявили, что скандальную поправку внесли "под одного человека" - представительницу Верховной Рады в КСУ и депутата "Слуги народа" Ольгу Совгирю, которая участвует в конкурсе на должность судьи КС.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
США призвали РоSSию освободить арестованного в Крыму журналиста ЕсипенкоСША призвали РоSSию освободить арестованного в Крыму журналиста Есипенко
Михаил Поплавский назвал размер своей ректорской пенсииМихаил Поплавский назвал размер своей ректорской пенсии
РоSSийский рэпер Моргенштерн утверждает, что, несмотря на запрет, въехал в УкраинуРоSSийский рэпер Моргенштерн утверждает, что, несмотря на запрет, въехал в Украину
Куратор группы "слуг" бизнесмен Павлюк ведет переговоры с окружением Медведчука и Козака, - Bihus.InfoКуратор группы "слуг" бизнесмен Павлюк ведет переговоры с окружением Медведчука и Козака, - Bihus.Info
Кабмин предлагает принять санкции в отношении Лукашенко и ТОП-чиновников БеларусиКабмин предлагает принять санкции в отношении Лукашенко и ТОП-чиновников Беларуси
Блок рекламы


Похожие новости
Рада приняла закон об очищении Высшего совета правосудияРада приняла закон об очищении Высшего совета правосудия
"Слуги народа" отозвали часть "языковых" поправок к бюджетному законопроекту"Слуги народа" отозвали часть "языковых" поправок к бюджетному законопроекту
Фюрер РФ отказался говорить с Зеленским о "Северном потоке" в нормандском форматеФюрер РФ отказался говорить с Зеленским о "Северном потоке" в нормандском формате
Рада вернется к законопроекту о легализации медицинского каннабиса осенью, - АрахамияРада вернется к законопроекту о легализации медицинского каннабиса осенью, - Арахамия
Нардепы "завернули" законопроект о легализации лекарств с медицинским каннабисомНардепы "завернули" законопроект о легализации лекарств с медицинским каннабисом
Рада в первом чтении одобрила криминализацию контрабандыРада в первом чтении одобрила криминализацию контрабанды
Лукашенко на встрече с Путиным заявил, что "не парится" из-за санкцийЛукашенко на встрече с Путиным заявил, что "не парится" из-за санкций
Минздрав призвал Раду принять законопроект о медицинском каннабисеМинздрав призвал Раду принять законопроект о медицинском каннабисе
Зеленский анонсировал законопроект о национальных сообществахЗеленский анонсировал законопроект о национальных сообществах
Рада приняла закон о запуске работы ВККС с правками ЗеленскогоРада приняла закон о запуске работы ВККС с правками Зеленского
Последние новости
Подгружаем последние новости