Рада повторно приняла закон о старостах, ветированный Зеленским из-за правки "под Совгирю"

Из текста исключили положение, которое позволяло кандидату на должность Конституционного суда не сдавать депутатский мандат на время конкурса.

Верховная Рада приняла законопроект о развитии института старост (4535) с предложениями президента.

"За" проголосовали 259 народных депутатов, объявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Представитель Владимира Зеленского в ВР Руслан Стефанчук отметил, что закон был ветирован из-за положения об изменениях в закон о Конституционном Суде, которые не входят в предмет правового регулирования закона, но и исключают содержание требований к политической нейтральности кандидатов на должность судьи КС.

"По мнению президента, это создает почву для произвольного применения на практике положений о критериях политической нейтральности, а затем такая норма приведет к правовой неопределенности", - отметил Стефанчук.

Предложения президента предлагают исключить п.6 раздела 1 из текста закона.

"Статью 11 Закона «О Конституционном Суде Украины» предложено изложить в новой редакции, которая не обеспечивает соблюдения принципа политической нейтральности судей КС, поскольку из закона исключаются положения, которые фактически раскрывают составляющие такой нейтральности. Исключение этих положений создает почву для произвольной трактовки того, соответствует ли тот или иной кандидат на должность судьи КС указанным требованиям. В то же время политическая нейтральность - это составная независимости судей, которая является неотъемлемым элементом закрепленного Конституцией Украины принципа верховенства права (часть первая статьи 8 Основного закона). Следовательно, такие изменения в законодательство нарушают Конституцию и принцип независимости деятельности КС", - поясняли в Офисе президента решение о вето.

3 июня президент Владимир Зеленский ветировал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост" (законопроект № 4535), которым парламент пытался протянуть поправку к закону о Конституционном Суде.

При рассмотрении во втором чтении в законопроекте о развитии института старост появилась поправка, касающаяся Конституционного Суда и позволяющая кандидату на должность судьи КСУ не сдавать депутатский мандат на время конкурсного отбора.

В оппозиции заявили, что скандальную поправку внесли "под одного человека" - представительницу Верховной Рады в КСУ и депутата "Слуги народа" Ольгу Совгирю, которая участвует в конкурсе на должность судьи КС.