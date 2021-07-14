Выборы в Болгарии выиграла партия шоумена Трифонова

"Есть такой народ" набрала 24,08% голосов.

Выборы в Болгарии выиграла партия шоумена Трифонова
Фото: in-bulgaria.online

На досрочных парламентских выборах в Болгарии победила партия телеведущего и певца Славе Трифонова "Есть такой народ" (ИТН).

Об этом сообщает "Европейская правда".

По результатам подсчетов 100% протоколов с избирательных участков, партия Трифонова набрала 24,08% голосов, в абсолютных показателях - 657 824 голосов.

Второе место заняла коалиция ГЕРБ-СДС (Граждане за европейское развитие Болгарии - Союз демократических сил) экс-премьера Бойко Борисова - 23,51%, 642 165 голосов.

Таким образом, партия "Есть такой народ" опередила коалицию ГЭРБ-СДС всего на 15 759 голосов, или 0,57%.

Третье место на выборах заняла Болгарская социалистическая партия ("БСП для Болгарии") с 13,39% голосов. Коалиция во главе с "Демократической Болгарией" получила 12,64% голосов.

Партию турецкого меньшинства Движение за права и свободы (ДПС) поддержали 10,71% избирателей, партию "Вставай! Мафия прочь!" - 5,01%.

После распределения мандатов "Есть такой народ" будет иметь 62 депутатов. ГЭРБ на один меньше - 61.

Партии ИТН, "Демократическая Болгария" и "Вставай! Мафия прочь!", которые теоретически могли объединиться ради коалиции, суммарно получают 111 мест в новом парламенте. Однако для формирования коалиции нужны 120 мандатов.

Сразу после выборов Трифонов заявил, что партия "Есть такой народ" не вступит в коалицию с ни одной партией и самостоятельно возьмет на себя политическую ответственность за формирование независимого правительства, что будет состоять из экспертов.

По данным экзит-полов, победу в выборах должна была получить партия экс-премьера Борисова.

Напомним, что президент Болгарии Румен Радев распустил предыдущий созыв Национального собрания, после того, как выборы привели к фрагментированию состава парламента, что не смог создать правительство.

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