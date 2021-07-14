Рада приняла закон об очищении Высшего совета правосудия

Это одно из ключевых требований для получения транша МВФ.

Верховная Рада на пленарном заседании в среду, 14 июля, приняла в целом законопроект №5068 об очищении Высшего совета правосудия.

Его поддержали 259 депутатов.

Законопроект предусматривает проверку на доброчестность членов ВСП - как будущих, так и действующих - Этическим советом, в состав которого войдут международные эксперты.

Если Этический совет установит, что член ВСП не соответствует критериям добропорядочности, он будет отстранен от должности. После чего полномочия такого члена ВСП может подтвердить субъект назначения: съезд судей, адвокатов, прокуроров и юридических вузов, президент или парламент. Если они этого не сделают, член ВСП потеряет должность.

Напомним, что Высший совет правосудия отвечает за назначение, перевод, увольнение, привлечение к дисциплинарной ответственности, отстранение, а также предоставление разрешения на задержание и арест судей. Он также занимается вопросами отправления судьи в отставку и соблюдения им этических норм.

В 2020 году Конституционный суд признал частично неконституционной судебную реформу президента Владимира Зеленского, в том числе предусмотренную ею деятельность Комиссии по вопросам доброчестности и этики при ВСП.

Законопроект №5068 предлагает заменить ее на Этическую комиссию почти с аналогичными полномочиями. Она должна будет проверить доброчестность действующих членов ВСП и в будущем проверять кандидатов в члены ВСП.