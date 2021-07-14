"Слуги народа" отозвали часть "языковых" поправок к бюджетному законопроекту

Осталась только поправка авторства Бужанского, которая убирает штрафы за нарушение языкового закона и разрешает обучение на русском языке в школах.

"Слуги народа" отозвали часть "языковых" поправок к бюджетному законопроекту
Фото: Анна Стешенко

Нардепы "Слуги народа" отозвали часть поправок к бюджетному законопроекту, касающихся употребления украинского языка. На рассмотрение комитета осталась только одна поправка авторства Максима Бужанского, которая касается обучения на языке нацменьшинств, в том числе и на русском, в школах и университетах.

Также поправка Бужанского предлагает убрать штрафы за нарушение языкового закона в сфере услуг, сообщили источники LB.ua во фракции "Слуга народа".

Поправки №13 и 14, которые позволяли не вводить обязательный украинский дубляж для фильмов и телепрограмм, а также поправка №16, которая позволяла государственным служащим не владеть украинским языком, отозваны.

Эту информацию подтвердил в Facebook и глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Осталась только одна правка (Бужанского), но она не получит поддержки в Комитете и в зале. Будем сегодня проверять на Комитете. Но это -промежуточная победа", - написал он.

Напомним, что это уже не первая попытка "отодвинуть" обязательность украинского дубляжа. В мае нардепы "Слуги народа" инициировали законопроект, в котором говорится об отсрочке обязательного озвучивания фильмов на украинском языке. Законопроект 5554 предусматривал отсрочку на "после карантина" требований распространения и демонстрации фильмов на государственном языке. Предлагалось, что обязательный украинский дубляж должен вступить в силу через два месяца после отмены карантинных мер, а не с июля этого года.

С 16 июля 2021 года вступает в силу часть 6 статьи 23 закона "О функционировании украинского языка как государственного", которая предусматривает, что "языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является государственный язык", то есть украинский.

Это касается не только продуктов кинотеатров и телевидения, но и сайтов, где демонстрируют фильмы. Поставщики услуг видео по запросу с использованием сети Интернет при наличии у них аудиодорожек на государственном языке для фильмов, доступ к которым возможен с территории Украины, должны обеспечить их загрузку в соответствующие фильмы по умолчанию.

Этот законопроект в зал голосования не попал - нардепы отклонили включение его в повестку дня.

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