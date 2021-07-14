ВАКС оправдал экс-следователя ГПУ по обвинению в присвоении талонов на бензин во время обыска

Высший антикоррупционный суд оправдал бывшего следователя Генеральной прокуратуры Алексея Алфимова, которого обвиняли в присвоении скретч-карт на бензин во время обыска в одном из сельсоветов на Черкасщине.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Бывшего следователя ГПУ прокуроры САП и детективы НАБУ обоснованно подозревали в получении неправомерной выгоды, а именно - скретч-карт на бензин, которыми он завладел во время проведения 29 июля 2016 года обыска в домовладении главы Свидовского сельского совета Черкасского района, в то время подозреваемого в получении неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

САП не согласилась с оправдательным приговором и пообещала его обжаловать.

Бывшему следователю вменили в вину ч.3 ст.191 Уголовного кодекса Украины, по которой ему могло грозить лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Следователь работал в Департаменте по расследованию особо важных дел в сфере экономики, который тогда был известен как "департамент Кононенко-Грановского".

В судебном реестре сообщается, что Алфимов был включен в группу следователей по делу о возможном получении взятки главой Свидовского сельсовета, и 29 июля 2016 года проводил обыск в его доме. При обыске он нашел 23 скретч-карты на бензин марки А-92 "Авиас" номиналом по 15 литров каждая (всего на 345 литров). Стоимость этих скретч-карт - 5 865 грн. Они принадлежали сельсовету, но хранились дома у сельского головы, что объяснялось отсутствием сейфа в ее рабочем кабинете. После обыска карточки на бензин исчезли. Глава сельсовета сообщила правоохранителям.

НАБУ задержало следователя еще в сентябре 2016 года. Дело длительное время рассматривал один из черкасских судов, пока в октябре 2019 его не передали в Антикоррупционный суд.