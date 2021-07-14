С начала войны на Донбассе СБУ открыла более 23 тыс. производств по военной агрессии РФ

О подозрение сообщено более 6 тысячам человек, из них 261 гражданину РФ, более 1200 человек признаны виновными.

С февраля 2014 следователи Службы безопасности Украины открыли и осуществляли расследование более 23 тыс. уголовных производств в отношении преступлений, связанных с роSSийской военной агрессией против Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

В частности, за последние семь лет завершено расследование и направлено в суд более 3,5 тысячи уголовных производств.

"С февраля 2014 года следователи СБУ сообщили о подозрении более 6 тысячам человек, из них 261 гражданину РФ . В суды направлено более 3,5 тысячи уголовных производств, а более 1200 человек уже признаны виновными", - сказал глава спецслужбы Иван Баканов.

Сейчас подразделения СБУ расследуют почти 2 тыс. уголовных производств, связанных с вооруженной агрессией РоSSийской Федерации и преступлениями, совершенными в условиях вооруженного конфликта.

Он отметил, что расследование таких преступлений усложняются временной оккупацией и боевыми действиями на востоке Украины.

"Это делает невозможным физический доступ следователей и прокуроров к документам и лицам, находящимся на неподконтрольных территориях", - подчеркнул Баканов.

Также руководитель спецслужбы сообщил, что в СБУ начата реформа органов досудебного расследования.