С начала войны на Донбассе СБУ открыла более 23 тыс. производств по военной агрессии РФ
О подозрение сообщено более 6 тысячам человек, из них 261 гражданину РФ, более 1200 человек признаны виновными.
С февраля 2014 следователи Службы безопасности Украины открыли и осуществляли расследование более 23 тыс. уголовных производств в отношении преступлений, связанных с роSSийской военной агрессией против Украины.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
В частности, за последние семь лет завершено расследование и направлено в суд более 3,5 тысячи уголовных производств.
"С февраля 2014 года следователи СБУ сообщили о подозрении более 6 тысячам человек, из них 261 гражданину РФ. В суды направлено более 3,5 тысячи уголовных производств, а более 1200 человек уже признаны виновными", - сказал глава спецслужбы Иван Баканов.
Сейчас подразделения СБУ расследуют почти 2 тыс. уголовных производств, связанных с вооруженной агрессией РоSSийской Федерации и преступлениями, совершенными в условиях вооруженного конфликта.
Он отметил, что расследование таких преступлений усложняются временной оккупацией и боевыми действиями на востоке Украины.
"Это делает невозможным физический доступ следователей и прокуроров к документам и лицам, находящимся на неподконтрольных территориях", - подчеркнул Баканов.
Также руководитель спецслужбы сообщил, что в СБУ начата реформа органов досудебного расследования.
В частности, планируется создать специализированные подразделения по расследованию преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, в органах СБУ в Донецкой и Луганской областях.