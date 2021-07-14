Режим Лукашенко устроил обыски в правозащитных организациях

Под репрессии попал центр "Весна".

Режим Лукашенко устроил обыски в правозащитных организациях
Фото: spring96.org

Белорусский режим Александра Лукашенко в среду, 14 июля, устроил обыски в правозащитных организациях, в том числе в правозащитном центре "Весна", который ведет реестр политических заключенных.

На сайте "Весны" сообщается, что утром с обысками пришли к юристу центра Владимиру Лабковичу, правозащитникам Валентину Стефановичу и Виктору Сазонову. Кроме того, задержан правозащитник "Весны" Сергей Сыса. Обыск устроили также у директора Центра правовой трансформации Lawtrend Ольги Смолянки.

Пропала связь с главой "Весны" Олесем Беляцким.

Оппозиционное издание "Наша Нива" сообщает также об обысках в офисе правозащитного движения "За свободу" в Минске, офисе благотворительного проекта «Имена». Обыск устроили у координатора кампании "Правоохранители против смертной казни" Андрея Палуда.

Кроме того, сообщается об обысках в Белорусской ассоциации журналистов, Ассоциации белорусов мира "Батькивщина", Белорусском Хельсинкском комитете.

Напомним, что неделю назад в Беларуси закрыли сайт оппозиционной газеты "Наша Нива" и устроили обыски в ряде негосударственных СМИ.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
США призвали РоSSию освободить арестованного в Крыму журналиста ЕсипенкоСША призвали РоSSию освободить арестованного в Крыму журналиста Есипенко
Михаил Поплавский назвал размер своей ректорской пенсииМихаил Поплавский назвал размер своей ректорской пенсии
РоSSийский рэпер Моргенштерн утверждает, что, несмотря на запрет, въехал в УкраинуРоSSийский рэпер Моргенштерн утверждает, что, несмотря на запрет, въехал в Украину
Куратор группы "слуг" бизнесмен Павлюк ведет переговоры с окружением Медведчука и Козака, - Bihus.InfoКуратор группы "слуг" бизнесмен Павлюк ведет переговоры с окружением Медведчука и Козака, - Bihus.Info
Кабмин предлагает принять санкции в отношении Лукашенко и ТОП-чиновников БеларусиКабмин предлагает принять санкции в отношении Лукашенко и ТОП-чиновников Беларуси
Блок рекламы


Похожие новости
"Евросолидарность" и волонтеры устроили акцию протеста под ОП для поддержки генерала Павловского"Евросолидарность" и волонтеры устроили акцию протеста под ОП для поддержки генерала Павловского
Лукашенко на встрече с Путиным заявил, что "не парится" из-за санкцийЛукашенко на встрече с Путиным заявил, что "не парится" из-за санкций
В ЕС пригрозили Лукашенко новыми санкциями из-за наплыва мигрантов из БеларусиВ ЕС пригрозили Лукашенко новыми санкциями из-за наплыва мигрантов из Беларуси
В воскресенье оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня на ДонбассеВ воскресенье оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огняОккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня
Оккупанты с начала суток 9 раз нарушили режим прекращения огняОккупанты с начала суток 9 раз нарушили режим прекращения огня
В ОБСЕ заявили о трехкратном увеличении нарушений режима прекращения огня на ДонбассеВ ОБСЕ заявили о трехкратном увеличении нарушений режима прекращения огня на Донбассе
Кабмин предлагает принять санкции в отношении Лукашенко и ТОП-чиновников БеларусиКабмин предлагает принять санкции в отношении Лукашенко и ТОП-чиновников Беларуси
Оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня на ДонбассеОккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Московский патриархат в Одессе устроил многолюдный крестный ход, заблокировав движение на Объездной дорогеМосковский патриархат в Одессе устроил многолюдный крестный ход, заблокировав движение на Объездной дороге
Последние новости
Подгружаем последние новости