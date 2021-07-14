Режим Лукашенко устроил обыски в правозащитных организациях

Белорусский режим Александра Лукашенко в среду, 14 июля, устроил обыски в правозащитных организациях, в том числе в правозащитном центре "Весна", который ведет реестр политических заключенных.

На сайте "Весны" сообщается, что утром с обысками пришли к юристу центра Владимиру Лабковичу, правозащитникам Валентину Стефановичу и Виктору Сазонову. Кроме того, задержан правозащитник "Весны" Сергей Сыса. Обыск устроили также у директора Центра правовой трансформации Lawtrend Ольги Смолянки.

Пропала связь с главой "Весны" Олесем Беляцким.

Оппозиционное издание "Наша Нива" сообщает также об обысках в офисе правозащитного движения "За свободу" в Минске, офисе благотворительного проекта «Имена». Обыск устроили у координатора кампании "Правоохранители против смертной казни" Андрея Палуда.

Кроме того, сообщается об обысках в Белорусской ассоциации журналистов, Ассоциации белорусов мира "Батькивщина", Белорусском Хельсинкском комитете.