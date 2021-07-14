Семенченко отпустили под домашний арест

Бывший депутат вышел на свободу после трех с половиной месяцев в СИЗО.

Семенченко отпустили под домашний арест
Фото: facebook.com/dostali.hvatit

Соломенский районный суд Киева в среду, 14 июля, смягчил меру пресечения бывшему депутату Верховной Рады Семену Семенченко, который с 26 марта находился под стражей.

Об этом сообщается в фейсбуке Семенченко.

По решению судьи Анны Сергиенко до 14 сентября Семенченко будет находиться под круглосуточным домашним арестом в Киеве. На него также возложены обязанности являться по каждому требованию к следователю, прокурору или в суд; не отлучаться из Киева без разрешения; сообщать об изменении места жительства или работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями; сдать на хранение заграничный паспорт.

Напомним, что бывший народный депутат Семен Семенченко был арестован 26 марта за создание "частной армии".

По версии СБУ, Семенченко и так называемый тайный агент НАБУ Евгений Шевченко в 2018 году организовали общественную организацию по охранным услугам. СБУ считает, что она фактически стала частной военной компанией, деятельность которых на территории Украины запрещена, и поэтому считаются незаконными вооруженными формированиями.

Семенченко вменили в вину ч.2 ст.28 ч.2 ст.260 (создание незаконного вооруженного формирования), ч.3 ст.260 (руководство незаконным вооруженным формированием), ч.3 ст.27 ч.2 ст.258 (организация теракта) Уголовного кодекса.

В начале июля стало известно, что Семенченко выдвинули новое подозрение по ч.3 ст.27 и ч.2 ст. 28 и ч.1 ст.263 (приобретение и хранение оружия) Уголовного кодекса Украины.

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