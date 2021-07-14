Иранская разведка готовила на территории США похищение оппозиционной активистки и журналистки, - Associated Press

Масих Алинеджад - иранская журналистка, писательница и политический деятель.

Офицер иранской разведки и еще три вероятных разведчика обвиняются в сговоре с целью похищения оппозиционной активистки и журналистки из Ирана. Ее планировали принудительно вернуть в Тегеран, пишет Associated Press.

В обвинительном акте федерального суда Манхэттена говорится, что заговор был частью более масштабного плана по заманиванию трех человек из Канады и еще одного человека из Великобритании в Иран.

Личности вероятных объектов, на которых готовилось нападение, не разглашаются, но Масих Алинеджад из Бруклина подтвердила, что она была среди них.

Масих Алинеджад - иранская журналистка, писательница и политический деятель. Работает на Voice of America. Известна своей критикой иранских властей.

Масих Алинеджад
Фото: Twitter
Масих Алинеджад

"Я знаю, что такое природа Исламской Республики, знаете, похищать людей, арестовывать их, пытать, убивать. Но я не могла поверить, что это может случиться со мной в США", - заявила она.

Миссия Ирана при ООН не ответила на запрос о комментарии.

В последние годы Иран стал более агрессивно захватывать оппозиционных журналистов и диссидентов за рубежом на фоне напряженности с ядерным соглашением. В обвинительном акте упоминается о журналисте, вынужденно эмигрировавшем в Париж, которого позже арестовали и казнили в Иране. Также упоминается член иранской боевой оппозиции, семья которого утверждает, что его похитили в Дубае в 2020 году.

Алинеджад выехала из страны после скандальных президентских выборов 2009 года и репрессий. Она активно выступает на телевидении с критикой Ирана, а в 2019 году получила гражданство США.

В рамках ее кампаний "Белая среда" и "Моя скрытая свобода" женщины в Иране публично снимали хиджабы, что карается там арестом и штрафами.

Журналистка утверждает, что власти год назад сообщили, что за ней кто-то следит и фотографирует ее дом. С тех пор она жила под защитой правительства США.

Напомним, что власти Ирана в 2011 году поместили под домашний арест кандидатов на пост президента 2009 года Мехди Карруби и Мира Хосейна Мусави вместе с его женой-активисткой Заре Ранавард. Все это время они находятся под домашним арестом.

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