Польша покупает 250 американских танков Abrams
Новые машины заменят устаревшие Т-72 и PT-91.
Польша решила приобрести 250 американских танков M1A2 Abrams в новой версии SEPv3.
Об этом сообщил глава правящей польской партии "Право и справедливость", вице-премьер-министр Ярослав Качиньский на конференции в среду, 14 июля.
"У нас есть хорошие новости. Вскоре наша армия обогатится большим количеством самых современных в мире танков M1A2 Anrams SEPv3. Это новое качество вооружения Сухопутных войск", - сказал Качиньский.
По словам Качиньского, этих танков будет достаточно для создания по меньшей мере четырех танковых батальонов.
"Мы придерживаемся принципа "хочешь мира - готовься к войне". Что же, мы хотим мира, но в случае несчастья наша защита будет сильнее", - сказал он.
Первые поставки новых танков будут, вероятно, в 2022 году.
Они заменят устаревшие танки Т-72 и немного поновее PT-91 Twardy.
Напомним, что в мае 2021 году Минобороны Польши сообщило о покупке 24 ударных беспилотников Bayraktar TB2 в Турции.