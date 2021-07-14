Польша покупает 250 американских танков Abrams

Новые машины заменят устаревшие Т-72 и PT-91.

Фото: US Army

Польша решила приобрести 250 американских танков M1A2 Abrams в новой версии SEPv3.

Об этом сообщил глава правящей польской партии "Право и справедливость", вице-премьер-министр Ярослав Качиньский на конференции в среду, 14 июля.

"У нас есть хорошие новости. Вскоре наша армия обогатится большим количеством самых современных в мире танков M1A2 Anrams SEPv3. Это новое качество вооружения Сухопутных войск", - сказал Качиньский.

По словам Качиньского, этих танков будет достаточно для создания по меньшей мере четырех танковых батальонов.

"Мы придерживаемся принципа "хочешь мира - готовься к войне". Что же, мы хотим мира, но в случае несчастья наша защита будет сильнее", - сказал он.

Первые поставки новых танков будут, вероятно, в 2022 году.

Они заменят устаревшие танки Т-72 и немного поновее PT-91 Twardy.

Напомним, что в мае 2021 году Минобороны Польши сообщило о покупке 24 ударных беспилотников Bayraktar TB2 в Турции.

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