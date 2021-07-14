Полиция применила слезоточивый газ против участников митинга ветеранов-силовиков под Радой

Митингующие требуют встречи с Разумковым.

Фото: РБК-Україна

На всеукраинской массовой акции протеста ветеранов силовых структур, которые собрались под стенами Верховной Рады с требованием безотлагательного перерасчета пенсий, произошли столкновения.

Как передает РБК-Украина, ветераны-силовики прорвались в Раду после того, как к ним не вышел спикер парламента Дмитрий Разумков.

Ветераны скандируют "Разумков" и требуют встречи. Пенсионеров сдерживает полиция и Национальная гвардия.

Полиция несколько раз использовала против митингующих слезоточивый газ.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: РБК-Украина

Фото: РБК-Украина

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