Полковник "Альфы" Расюк получил условный срок за подготовку покушения на генерала СБУ

Обвиняемый пошел на сделку со следствием и дал показания против заказчика.

?Полковник "Альфы" Расюк получил условный срок за подготовку покушения на генерала СБУ
Фото: Цензор

Печерский районный суд Киеве 8 июля утвердил соглашение о признании виновности полковником СБУ Юрием Расюком по делу о покушении на убийство главы внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Об этом сообщается в приговоре суда на сайте судебного реестра.

Соглашение между прокурором и обвиняемым было заключено 11 июня. Расюк обязался сотрудничать в выявлении заказчика покушения, которым якобы является экс-заместитель главы Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный. Пострадавший Наумов дал свое письменное согласие.

Суд назначил Расюку согласованное наказание - 5 лет лишения свободы с освобождением на испытательный срок 3 года.

До вступления приговора в законную силу Расюку уже изменили меру пресечения на личное обязательство, освободив из-под стражи и обязав прибывать по каждому требованию суда.

Расюк признан виновным по ч. 1 ст. 14 ч. 4 ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ст. 348 (приготовление к соучастию в посягательстве на жизнь правоохранителя ), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

Напомним, 23 января правоохранители задержали полковника "Альфа" СБУ Юрия Расюка. Его подозревают в подготовке убийства начальника Управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

По версии следствия, заказчиком убийства является бывший заместитель главы Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный. 26 января ему объявили о подозрении.

СМИ обнародовали записи телефонных разговоров Нескоромного, на которых тот благосклонно высказывался о президенте РФ Владимире Путине и роSSийской церкви.

29 января Расюк подтвердил, что заказчиком покушения на Наумова был Нескоромный.

Нескоромный был назначен Зеленским заместителем главы СБУ и занимал должность с 1 июля по 8 ноября 2019 года, а с 8 ноября до 13 марта 2020 года был первым заместителем главы СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией СБУ.

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