ЕС планирует включить Украину в список стран, для которых отменено ограничение на поездки

Официально информация будет обнародована сегодня после обеда.

ЕС планирует включить Украину в список стран, для которых отменено ограничение на поездки
Фото: odessa-life.od.ua

Послы стран Европейского союза одобрили обновленный список стран, для которых отменяются связанные с пандемией COVID-19 ограничения на поездки.

Как сообщает журналист Радио Свобода, впервые в этом списке фигурирует Украина.

На официальных ресурсах Евросоюза эта информация будет обновлена сегодня, 14 июля, во второй половине дня.

Ранее на этой неделе соответствующее предложение озвучило руководство блока. Оно имеет консультационный характер и не является прямым указанием национальным правительствам.

Список стран, для которых рекомендовано отменить ограничения на въезд, обновляется каждые две недели. В него уже вошли Молдова, Армения и Азербайджан.

Ранее в МИД Украины сообщили, что представительство Украины при ЕС взаимодействует с европейской стороной для включения Украины в список стран для свободного въезда.

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