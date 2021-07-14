Кернесу и доктору Комаровскому присвоили звание почетного гражданина Харькова

Бывший мэр стал первым, кому присвоили это звание посмертно.

Кернесу и доктору Комаровскому присвоили звание почетного гражданина Харькова

Харьковский городской совет на сессии 14 июля присвоил Геннадию Кернесу звание почетного гражданина города.

Об этом сообщается на сайте горсовета.

"Геннадий Кернес трижды избирался городским головой. Под его руководством Харьков расцвел. Многое было сделано им лично, его командой. Нужно было бы, чтобы он при жизни стал почетным гражданином города, но если так произошло - наша святая обязанность присвоить ему это звание сейчас", - заявил секретарь горсовета Игорь Терехов, который после смерти Кернеса выполняет обязанности мэра.

Кернес стал первым, кому присвоили это звание посмертно.

Кроме Кернеса, звание почетного гражданина города Харькова получили еще семь человек, среди которых врач Евгений Комаровский.

Напомним, что Кернес был мэром Харькова с 2010 года до своей смерти в 2020 году.

На последних местных выборах в 2020 году Кернес победил по результатам первого тура выборов мэра Харькова. Он набрал более 50% голосов, поэтому второй тур не проводили. Во время выборов политик находился в немецкой клинике, куда был госпитализирован после перенесенного коронавируса.

9 декабря на первой сессии горсовета Кернеса объявили мэром без присяги. Это аргументировали тем, что он уже приносил присягу во время своей предыдущей каденции, поэтому сейчас она необязательна.

Через несколько дней после этого Кернес умер.

Пока не избран новый мэр, его обязанности будет исполнять секретарь городского совета Игорь Терехов.

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