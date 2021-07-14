На британском авианосце Queen Elizabeth ковидом заболели более 100 вакцинированных моряков

Вспышка коронавируса произошла после того, как моряки побывали на Кипре.

На британском авианосце Queen Elizabeth ковидом заболели более 100 вакцинированных моряков
Фото: besthqwallpapers.com

На борту авианосца HMS Queen Elizabeth военно-морской флотилии Королевского флота Великобритании зафиксировали вспышку коронавируса. Заразились более 100 членов экипажа, которые получили две дозы вакцины от COVID-19.

Как сообщает ВВС, моряки других военных кораблей, сопровождающих авианосец, также заболели коронавирусом.

Министр обороны Бен Уоллес заявил, что весь экипаж получил две дозы вакцины, и вспышка под контролем.

Известно, что Queen Elizabeth прошел примерно четверть пути 28-недельного развертывания.

Сейчас он вошел в Индийский океан и должен продолжить движение в Японию, но из-за вспышки заболеваемости сделает это позже.

По сообщению The Sun, вспышка коронавируса произошла после того, как моряки побывали на Кипре. Часть из инфицированных получили положительный результат теста после остановки в городе Лимассол.

Представитель ВМФ уточнил, что экипажи британского авианосца и нескольких других кораблей составляют 3 700 человек, а заразилось только "небольшое количество" людей. Им не понадобилось срочное лечение, большинство перенесли болезнь в легкой форме и начали поправляться.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
США призвали РоSSию освободить арестованного в Крыму журналиста ЕсипенкоСША призвали РоSSию освободить арестованного в Крыму журналиста Есипенко
Михаил Поплавский назвал размер своей ректорской пенсииМихаил Поплавский назвал размер своей ректорской пенсии
РоSSийский рэпер Моргенштерн утверждает, что, несмотря на запрет, въехал в УкраинуРоSSийский рэпер Моргенштерн утверждает, что, несмотря на запрет, въехал в Украину
Куратор группы "слуг" бизнесмен Павлюк ведет переговоры с окружением Медведчука и Козака, - Bihus.InfoКуратор группы "слуг" бизнесмен Павлюк ведет переговоры с окружением Медведчука и Козака, - Bihus.Info
Кабмин предлагает принять санкции в отношении Лукашенко и ТОП-чиновников БеларусиКабмин предлагает принять санкции в отношении Лукашенко и ТОП-чиновников Беларуси
Блок рекламы


Похожие новости
Более 70% украинцев не доверяют политическим партиям - опросБолее 70% украинцев не доверяют политическим партиям - опрос
Мальта закрывает въезд для невакцинированных от covid-19 туристовМальта закрывает въезд для невакцинированных от covid-19 туристов
Оккупанты на Донбассе удерживают в секретных тюрьмах более 3500 украинцев, - ДжеппарОккупанты на Донбассе удерживают в секретных тюрьмах более 3500 украинцев, - Джеппар
Более 50 человек подали заявки на конкурс на главу Бюро экономической безопасностиБолее 50 человек подали заявки на конкурс на главу Бюро экономической безопасности
Министр обороны заявил, что для марша женщин-военных на параде разработали новые туфли со шнурками и на более низких каблукахМинистр обороны заявил, что для марша женщин-военных на параде разработали новые туфли со шнурками и на более низких каблуках
С начала года пограничники не пустили в Украину более 2800 россиянС начала года пограничники не пустили в Украину более 2800 россиян
Эстония открылась для вакцинированных туристов из УкраиныЭстония открылась для вакцинированных туристов из Украины
РоSSия заявила об открытии предупредительного огня по британскому кораблю около КрымаРоSSия заявила об открытии предупредительного огня по британскому кораблю около Крыма
Жители Китая получили более 1 миллиарда доз вакцин против ковидаЖители Китая получили более 1 миллиарда доз вакцин против ковида
Германия открывает границы для вакцинированных туристовГермания открывает границы для вакцинированных туристов
Последние новости
Подгружаем последние новости