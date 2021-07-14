На британском авианосце Queen Elizabeth ковидом заболели более 100 вакцинированных моряков

Вспышка коронавируса произошла после того, как моряки побывали на Кипре.

На борту авианосца HMS Queen Elizabeth военно-морской флотилии Королевского флота Великобритании зафиксировали вспышку коронавируса. Заразились более 100 членов экипажа, которые получили две дозы вакцины от COVID-19.

Как сообщает ВВС, моряки других военных кораблей, сопровождающих авианосец, также заболели коронавирусом.

Министр обороны Бен Уоллес заявил, что весь экипаж получил две дозы вакцины, и вспышка под контролем.

Известно, что Queen Elizabeth прошел примерно четверть пути 28-недельного развертывания.

Сейчас он вошел в Индийский океан и должен продолжить движение в Японию, но из-за вспышки заболеваемости сделает это позже.

По сообщению The Sun, вспышка коронавируса произошла после того, как моряки побывали на Кипре. Часть из инфицированных получили положительный результат теста после остановки в городе Лимассол.

Представитель ВМФ уточнил, что экипажи британского авианосца и нескольких других кораблей составляют 3 700 человек, а заразилось только "небольшое количество" людей. Им не понадобилось срочное лечение, большинство перенесли болезнь в легкой форме и начали поправляться.