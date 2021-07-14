Объединенные Арабские Эмираты открыли посольство в Тель-Авиве

Фото: Посольство Израиля в Украине

Объединенные Арабские Эмираты в среду открыли посольство в Тель-Авиве. Дипломатическое учреждение располагается в здании фондовой биржи, пишет Reuters.

Открытие посольства ОАЭ стало ответом на аналогичный шаг со стороны Израиля, посольство которого начало работать в Эмиратах в прошлом месяце.

Организатором мероприятия является посол ОАЭ в Израиле Мохаммад аль Хаджа. Президент Израиля Исаак Герцог присутствовал на мероприятии.