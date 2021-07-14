Объединенные Арабские Эмираты открыли посольство в Тель-Авиве
В прошлом месяце свое диппредставительство в ОАЭ открыл Израиль.
Объединенные Арабские Эмираты в среду открыли посольство в Тель-Авиве. Дипломатическое учреждение располагается в здании фондовой биржи, пишет Reuters.
Открытие посольства ОАЭ стало ответом на аналогичный шаг со стороны Израиля, посольство которого начало работать в Эмиратах в прошлом месяце.
Организатором мероприятия является посол ОАЭ в Израиле Мохаммад аль Хаджа. Президент Израиля Исаак Герцог присутствовал на мероприятии.
Напомним, что между ОАЭ и Израилем около десяти лет были особенно напряженные отношения. 13 августа 2020 года Израиль и ОАЭ подписали историческое соглашение о нормализации отношений между странами. В совместном заявлении в то время действующего президента США Дональда Трампа, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и принца Мохаммеда Бин Заида говорится, что стороны надеются на то, что "исторический прорыв будет способствовать миру на Ближнем Востоке". Как результат, Израиль заморозит планы аннексии территорий на Западном берегу Иордана. Таким образом, ОАЭ отменили экономический бойкот Израиля, который длился 48 лет.