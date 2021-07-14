Транш МВФ: Марченко рассказал детали переговоров в Вашингтоне

Министр отметил, что проводит "очень хорошие" переговоры в Вашингтоне.

Министр финансов Украины Сергей Марченко выразил оптимистичные ожидания относительно получения Украиной следующего транша по программе МВФ .

Об этом он заявил во вторник в Вашингтоне, комментируя предварительные результаты переговоров с представителями Фонда и правительства США , сообщает "Укринформ".

"Я считаю, что нам удастся выполнить все наши обязательства по программе МВФ и иметь возможность продолжать ее, а также получать поддержку непосредственно от Соединенных Штатов", - сказал Марченко.

В этой связи он отметил, что проводит "очень хорошие" переговоры в Вашингтоне, в частности, с главой Европейского департамента МВФ и представителями миссии Фонда.

"Мы общаемся по всем вопросам, которые сейчас находятся на нашей повестке дня. Мы говорим о нашем прогрессе, по моему мнению, в этом году мы имеем очень хороший прогресс", - отметил министр.

По его убеждению, Украина продвинулась в реализации реформы в правовой сфере на законодательном уровне. Кроме того, министр заявил о существенном прогрессе, достигнутом Украиной на рынках газа, электроснабжения, в фискальной сфере.

По его словам, украинская сторона информирует МВФ об усилиях по укреплению независимости НБУ, а также борьбы с коррупцией.

Напомним, что 18-месячная программа stand-by предусматривает выделение Украине 5 млрд долларов. Первый транш в сумме 2,1 млрд долларов Украина получила еще в июне 2020-го, после чего денег государство не получало. Последний виртуальный визит Международного валютного фонда в Украине закончился без решения о пересмотре программы stand by.

В начале мая 2021 года представитель МВФ Джерри Райс заявил, что фонд ожидает большего прогресса от Украины для предоставления транша.

Несмотря на это, президент Владимир Зеленский рассчитывает, что Украина получит второй транш кредитной программы Международного валютного фонда осенью 2021 года.

Ранее сообщалось, что ключевыми требованиями для получения денег является принятие закона об очищении Высшего совета правосудия, конкурсный отбор главы НАБУ и введение тюремного заключения за недостоверные декларации.