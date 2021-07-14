Рада вернется к законопроекту о легализации медицинского каннабиса осенью, - Арахамия

"Не все понимают, как эта индустрия должна работать".

Верховная Рада снова рассмотрит законопроект о легализации медицинского каннабиса уже осенью. Документ подадут в парламент "немного в другом формате".

Об этом журналистам сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает Цензор.НЕТ.

"Не все понимают, как эта индустрия должна работать. Мы уже записали эти вопросы. Поработаем над ними и уже осенью будем подавать еще раз в Раду", - добавил нардеп.

Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании 13 июля "завернула" законопроект по легализации медицинского каннабиса.

Документ предлагал легализовать использование каннабиса исключительно в медицинских и научных целях. Его рекреационное употребление останется вне закона. Предусматривался жесткий контроль за оборотом каннабиса в медицинских и научных целях. В частности, отпускать препарат предлагалось исключительно по электронным рецептам от врача, при этом деятельность, связанная с оборотом медицинского каннабиса, требовала бы лицензии и регулярного отчета.

Проект закона был рекомендован к принятию в первом чтении профильным комитетом. Член комитета Ольга Стефанишина сообщала, что законопроект касается 2 млн больных с тяжелой эпилепсией, онкобольных, паллиативных.