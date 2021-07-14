Зеленский обсудил с вице-президентом Еврокомиссии приватизацию добывающих предприятий Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам межинституционных отношений и прогнозирования Марошем Шефчовичем.

Об этом сообщает пресс-служба главы державы.

Зеленский приветствовал подписание Меморандума о взаимопонимании относительно стратегического партнерства между Украиной и ЕС в области сырья. Документ начинает стратегическое сотрудничество сторон в сфере критического сырья и аккумуляторов.

"Уверен, что это позволит повысить эффективность использования сырья, привлечь дополнительные инвестиции в новейшие научные разработки в Украине, а также развивать новые мощности для повышения добавленной стоимости добычи и производства", - сказал Зеленский.

Он заверил собеседника, что украинская власть в последнее время сделала много для увеличения прозрачности и инвестиционной привлекательности литиевой и титановой отрасли.

Со своей стороны Шефчович отметил, что стратегическое партнерство в сырьевой отрасли - важный этап в развитии отношений между Украиной и ЕС . По мнению вице-президента Еврокомиссии, сфера критического сырья имеет в Украине огромный потенциал.

В этом контексте стороны обсудили привлечение европейских компаний к участию в приватизации объектов добывающей отрасли Украины.