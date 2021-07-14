Зеленский обсудил с вице-президентом Еврокомиссии приватизацию добывающих предприятий Украины

По мнению вице-президента Еврокомиссии, сфера критического сырья имеет в Украине огромный потенциал.

Зеленский обсудил с вице-президентом Еврокомиссии приватизацию добывающих предприятий Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам межинституционных отношений и прогнозирования Марошем Шефчовичем.

Об этом сообщает пресс-служба главы державы.

Зеленский приветствовал подписание Меморандума о взаимопонимании относительно стратегического партнерства между Украиной и ЕС в области сырья. Документ начинает стратегическое сотрудничество сторон в сфере критического сырья и аккумуляторов.

"Уверен, что это позволит повысить эффективность использования сырья, привлечь дополнительные инвестиции в новейшие научные разработки в Украине, а также развивать новые мощности для повышения добавленной стоимости добычи и производства", - сказал Зеленский.

Он заверил собеседника, что украинская власть в последнее время сделала много для увеличения прозрачности и инвестиционной привлекательности литиевой и титановой отрасли.

Со своей стороны Шефчович отметил, что стратегическое партнерство в сырьевой отрасли - важный этап в развитии отношений между Украиной и ЕС. По мнению вице-президента Еврокомиссии, сфера критического сырья имеет в Украине огромный потенциал.

В этом контексте стороны обсудили привлечение европейских компаний к участию в приватизации объектов добывающей отрасли Украины.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
США призвали РоSSию освободить арестованного в Крыму журналиста ЕсипенкоСША призвали РоSSию освободить арестованного в Крыму журналиста Есипенко
Конгресс США может заставить Байдена усилить санкции против Nord Stream 2 - дипломатКонгресс США может заставить Байдена усилить санкции против Nord Stream 2 - дипломат
Новинский заявил о возможном уходе из политикиНовинский заявил о возможном уходе из политики
Михаил Поплавский назвал размер своей ректорской пенсииМихаил Поплавский назвал размер своей ректорской пенсии
РоSSийский рэпер Моргенштерн утверждает, что, несмотря на запрет, въехал в УкраинуРоSSийский рэпер Моргенштерн утверждает, что, несмотря на запрет, въехал в Украину
Блок рекламы


Похожие новости
Тимошенко: каннабис с начала независимости Украины может использоваться для медицинских целейТимошенко: каннабис с начала независимости Украины может использоваться для медицинских целей
Зеленский обсудил с Си Цзиньпином углубление партнерства между Украиной и КитаемЗеленский обсудил с Си Цзиньпином углубление партнерства между Украиной и Китаем
Facebook удалил, а потом вернул пост посла Украины с критикой статьи Путина о "едином народе" (обновлено)Facebook удалил, а потом вернул пост посла Украины с критикой статьи Путина о "едином народе" (обновлено)
Зеленский предложил кандидатуру Монастырского на пост главы МВДЗеленский предложил кандидатуру Монастырского на пост главы МВД
Зеленский пригласил нового президента Израиля в УкраинуЗеленский пригласил нового президента Израиля в Украину
Facebook удалил пост посла Украины с критикой статьи Путина об "одном народе"Facebook удалил пост посла Украины с критикой статьи Путина об "одном народе"
Зеленский: вторую очередь музея Голодомора достроят в 2022 годуЗеленский: вторую очередь музея Голодомора достроят в 2022 году
Зеленский рассказал, что был против языковых квот на ТВЗеленский рассказал, что был против языковых квот на ТВ
Зеленский анонсировал законопроект о национальных сообществахЗеленский анонсировал законопроект о национальных сообществах
Зеленский о статье Путина: могу только позавидовать количеству свободного времени президента РоSSииЗеленский о статье Путина: могу только позавидовать количеству свободного времени президента РоSSии
Последние новости
Подгружаем последние новости