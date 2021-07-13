Тимошенко: каннабис с начала независимости Украины может использоваться для медицинских целей

Нардеп считает манипуляцией аргументы защитников законопроекта.

Тимошенко: каннабис с начала независимости Украины может использоваться для медицинских целей
Фото: скрін відео/facebook Юлія Тимошенко

«Батькивщина» проголосовала против законопроекта о легализации медицинской марихуаны, поскольку "прикрываясь медицинскими потребностями, власть хотела позволить выращивать, перерабатывать и продавать наркотик на территории Украины". Об этом заявила глава партии Юлия Тимошенко во время пресс-конференции по результатам внеочередного заседания парламента.

«Когда президент проводит внеочередные сессии, хотелось бы, чтобы он заботился о стране, экономике, о том, с какой зарплатой, пенсией, тарифами живут люди. Однако рассматривался резонансный законопроект о легализации марихуаны. То, что они сейчас по поручению президента хотели протащить, - это выращивание на территории Украины марихуаны, ее переработка в наркотик и легализация продажи на территории Украины», - отметила Юлия Тимошенко.

По ее словам, «слуги народа» и их единомышленники из других фракций манипулировали, убеждая, что легализация марихуаны нужна для облегчения страданий тяжелобольных людей.

«Это большая ложь, потому что постановлением правительства еще с начала независимости Украины все наркотические средства, в частности каннабис, определены как такие, которые могут использоваться для медицинских целей. По этому постановлению больные люди получают наркотики в самый тяжелый период своей жизни», - отметила лидер «Батькивщины».

Она уверена - власть была заинтересована в том, чтобы позволить переработку и продажу марихуаны на территории Украины для получения сверхприбылей.

«Это закон не о медицинской марихуане и не о помощи больным. Это закон об огромных средствах, потому что вместо хлеба они на наших черноземах хотят выращивать наркотик. И они возмущены, что мое выступление в парламенте разрушило принятие закона», - резюмировала Юлия Тимошенко.

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