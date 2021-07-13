Арахамия: Единственное основание отставки Авакова - "по собственному желанию"

На фракции другие кадровые вопросы не обсуждали.

Арахамия: Единственное основание отставки Авакова - "по собственному желанию"
Фото: facebook/Слуга Народу

На закрытом заседании фракции "Слуга народа" не рассматривались другие кадровые вопросы, кроме замены главы МВД. Авакова ждут в Раде в четверг.

Об этом в интервью журналистам по результатам закрытого заседания "Слуги народа" с участием первых лиц сообщил глава фракции Давид Арахамия, передает корреспондент LB.ua.

"Арсен Борисович сам же написал заявление. Неизвестны причины. Не было никаких сомнений, что будет мирный сценарий расхода ... Ничего здесь революционного нет ... Какие основания? Одно основание - по собственному желанию", - заявил он.

Арахамия отметил, что написание заявления Аваковым не было для него "сюрпризом". Он знал об этом заранее. И лично предложил на пост главы МВД главу правоохранительного комитета Рады Дениса Монастырского.

Он подчеркнул, что Арсен Аваков не присутствовал на фракции. В Раде ждут его прихода в четверг. На фракции другие кадровые вопросы не обсуждали.

"Я не знаю откуда вы взяли: Малюська, Таран, Абрамовский. Вы зашугали сегодня весь Кабмин. Потому что как только секретное совещание, у журналистов появляются новые фамилии", - сказал Арахамия.

"Если так честно. Монастырский довольно часто ходит в Офис президента. Всегда докладывает по правоохранительным вопросам. И все нормально к нему относятся. Кажется, у него хватит и дипломатии, и мощного менеджерского потенциала, чтобы эту роль выполнять. Она тяжелая", - добавил он.

Осенью, по его словам, будет "большая дискуссия" относительно нового главы профильного комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков написал заявление об отставке. Президент Владимир Зеленский предложил на его место кандидатуру Дениса Монастырского.

Голосование за отставку Арсена Авакова будет в Раде в четверг, за назначение Монастырского - в пятницу.

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