Зеленский обсудил с Си Цзиньпином углубление партнерства между Украиной и Китаем

По мнению главы государства, Украина может стать "мостиком в Европу" для китайского бизнеса.

Зеленский обсудил с Си Цзиньпином углубление партнерства между Украиной и Китаем
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Стороны обменялись поздравлениями по случаю десятой годовщины установления стратегического партнерства между Украиной и КНР и подтвердили обоюдную настроенность на его развитие и углубление.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что лидеры стран обсудили вопросы борьбы с вызовами, связанными с пандемией COVID-19. Зеленский от имени украинского народа поблагодарил Председателя КНР за поставки вакцин против коронавируса в Украину.

"Эти вакцины спасли жизнь многим украинцам", - сказал Зеленский.

По мнению руководителей стран, совместная борьба с пандемией и сотрудничество Китая и Украины является живым воплощением дружбы между двумя народами.

Зеленский отметил, что Китай в настоящее время является главным торгово-экономическим партнером Украины в мире. При этом товарооборот между странами, несмотря на глобальную пандемию, растет второй год подряд.

"Мы заинтересованы в полной реализации потенциала двустороннего взаимодействия, прежде всего в сферах торговли и крупных инфраструктурных проектов", - отметил президент Украины.

Стороны подтвердили заинтересованность в наращивании украинского экспорта в Китай и расширении сотрудничества в переработке украинской сельхозпродукции.

Глава КНР выразил готовность Китая сотрудничать в реализации президентского проекта "Большое строительство".

Стороны также указали на возможность увеличения объемов взаимной торговли. Зеленский выразил надежду, что Украина может стать "мостиком в Европу" для китайского бизнеса.

Руководители государств также договорились заключить соглашение о безвизе между Украиной и Китаем.

Владимир Зеленский подтвердил неизменность позиции Украины в вопросе единого Китая. Глава КНР в свою очередь подчеркнул, что Китай уважает путь независимости, избранный украинским народом, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Лидеры государств обменялись приглашениями осуществить визиты в удобное время.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что политсила считает Китай важным стратегическим партнером и намерена перенять опыт Компартии Китая (КПК) в управлении экономикой и развитии государства.

Перед этим Associated Press со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщил, что Китай угрожал задержать поставку вакцины от COVID-19, предназначенной для Украины, если она не откажется от поддержки документа с призывом к более строгому контролю за правами человека в западном регионе Китая Синьцзян.

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