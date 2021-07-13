Шкиряк решил уйти в отставку вместе с Аваковым

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил о желании уйти в отставку вместе с главой МВД Арсеном Аваковым.

Об этом Шкиряк сообщил в фейсбуке.

Более 7 лет в команде МВД Украины и около 10 лет рядом с Арсеном Аваковым! Горд, горжусь и благодарен Вам за все, господин Министр! Это были очень бурные, к сожалению, трагические, но и героические времена. В конце концов, всему свое время и это время пришло. Безусловно, я уйду вместе со своим министром. Уйду с гордо поднятой головой, ни перед кем не опуская глаза. Жизнь продолжается!" - написал советник Арсена Авакова.

Как сообщалось, сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков написал заявление об отставке. Он был единственным министром, который пришел после смены власти в Украине 2014 года и не потерял своей должности.

Сразу несколько источников назвали возможным преемником на посту министра внутренних дел Александра Бакумова. Сейчас он - депутат от "Слуги народа", баллотировался по 173 мажоритарному округу (Харьков).