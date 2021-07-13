Зеленский предложил кандидатуру Монастырского на пост главы МВД

Президент Владимир Зеленский на закрытом заседании фракции партии "Слуга народа", которое проходит в кинозале ВР, предложил кандидатуру Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел.

Об этом LB.ua сообщил источник во фракции.

Бывший народный депутат и член Наблюдательного совета "Укрзализныци "Сергей Лещенко подтвердил эту информацию.

Голосование за назначение преемника Арсена Авакова состоится в четверг, 15 июля.

"Президент нам предложил, фракция - поддержала", - сообщил собеседник издания.

Ранее в комментарии LB.ua народный депутат от "Слуги народа" Александр Бакумов, которого называли возможным преемником Авакова, уклонился от прямого ответа, предлагал ли ему президент возглавить МВД .

41-летний Денис Монастырский - глава Комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Окончил юридический факультет Хмельницкого университета управления и права. Учился в Институте государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины. Кандидат юридических наук.

Преподавал в Хмельницком университете управления и права, возглавлял отдел по вопросам законотворчества и научных экспертиз. В 2007 г. был юристом в компании Hillmont Partners. В 2009 г. работал в Global Ties KC. В 2015-2017 гг. занимал должность юриста в компании ООО "Лигал Консалтинг". Член Главного Совета Украинского общества охраны памятников истории и культуры. Секретарь Конкурсной комиссии по формированию Государственного бюро расследований. Эксперт Украинского института будущего.

С 2006 г. - соучредитель и член правления Подольского молодежного культурного объединения "В будущее через культуру". Автор (соавтор) 25 научных публикаций, трех учебных пособий ("Нормотворчество в юридических клиниках", "Правоведение" и "Правовое письмо"), а также около 70 проектов законов Украины, поданных в Верховную Раду Украины. На парламентских выборах 2019 года Денис Монастырский избран в Верховную Раду Украины IX созыва по списку партии "Слуга народа", №19 в списке.