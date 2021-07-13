Ситуацию с отставкой Авакова обсудят вечером на заседании фракции, - Бакумов

Нардеп воздержался от ответа, предлагал ли ему Зеленский возглавить МВД.

Ситуацию с отставкой Авакова обсудят вечером на заседании фракции, - Бакумов
Олександр Бакумов
Фото: glavnoe.ua

Возможный преемник на посту министра внутренних дел народный депутат от "Слуги народа" Александр Бакумов воздержался от прямого ответа, предлагал ли ему президент возглавить МВД.

В комментарии LB.ua Бакумов отметил, что вопрос назначения нового руководителя Министерства внутренних дел будет обсуждаться сегодня вечером на заседании фракции.

"Эта ситуация должна быть обсуждена сегодня вечером на фракции. Если информация об отставке Арсена Авакова отвечает действительности, мы должны поблагодарить его за проведенную за семь лет работу. И только потом будем решать вопрос о кандидатах на должность министра", - сказал он.

Ранее нардеп от "СН" Ирина Верещук предположила, что "именно президент предложил Авакову написать такое заявление".

Сразу несколько источников назвали возможным преемником на посту министра внутренних дел Александра Бакумова. Сейчас он - депутат от "Слуги народа", баллотировался по 173 мажоритарному округу (Харьков).

Бакумов, по данным движения ЧЕСНО, с 2018 года работал проректором Харьковского национального университета внутренних дел, с 2016 - доцентом кафедры конституционного и международного права там же.

С 2017 года - адвокат, входит в Национальную ассоциацию адвокатов Украины. Член совета Харьковской областной организации Союза юристов Украины.

Был главой полицейской комиссии Главного управления Национальной полиции в Харьковской области от представителей общественности. В 2015 году участвовал в боевых действиях АТО в составе Пограничных войск Украины, имеет звание капитана.

Бакумов фигурировал в антикоррупционном расследовании "Схем". По данным журналистов, на Бакумова и трех других харьковских мажоритарщиков якобы имел влияние бизнесмен Вадим Слюсарев.

"Связь Александра Бакумова (173 округ) со Слюсаревым обнаружили с помощью уполномоченного лица партии в его округе на этих выборах. Это - Игорь Пономаренко, он - директор ООО «Оникс-2006», которое занимается управлением арендованной недвижимостью. А вот совладелец этой фирмой уже знакомый Вадим Слюсарев (на 96%)", - отметили в ЧЕСНО.

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