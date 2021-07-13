РоSSийские оккупанты обстреляли жилые дома в селе Тарамчук из запрещенного вооружения

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Вооруженные формирования РоSSийской Федерации осуществили обстрел мирного населенного пункта вблизи линии разграничения с применением вооружения, запрещенного минского соглашениями. Оккупанты выпустили по селу Тарамчук 30 снарядов.

Об этом сообщает Украинская сторона СЦКК.

"13 июля 2021 года в промежуток времени с 7:40 до 8:25 наемники со стороны оккупированного населенного пункта Сигнальное осуществили прицельный обстрел населенного пункта Тарамчук Донецкой области, применив артиллерийские системы калибра 122 мм. Всего оккупантами было выпущено более 30 снарядов, в результате чего повреждены гражданские здания и трансформаторная подстанция, что привело к обесточиванию улиц Яблоневой и Широкой", - говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил.

К счастью, никто из гражданских жителей не пострадал.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Оккупанты сознательно прибегают к провокационным обстрелам, увеличивая количество нарушений с применением запрещенного вооружения. При этом наемники прикрываются очередным кремлевским нарративом о "защите русских людей" и якобы "ведением огня в ответ", что подтверждает непосредственную связь действий оккупантов с их московскими кураторами и служит очередным доказательством планового характера провокаций пророSSийских преступников", - отмечается в сообщении.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

УССЦКК в очередной раз подчеркивает, что Вооруженные силы Украины строго соблюдают режим прекращения огня.